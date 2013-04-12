دقت معتمدان هیئت های اجرایی در برگزاری انتخابات سالم بیشتر شود

به گزارش خبرنگار مهر، کمال علی پور صبح جمعه در جلسه ستاد انتخابات قائم شهر افزود: مسئولیت برگزاری مهم و خطیر انتخابات شهر و روستا بر دوش هیئت نظارت است.

وی با اشاره به اینکه ایران یک کشور دموکراسی اسلامی است یعنی مردم اعتماد دارند که برگزیدگان انتخابات خود هستند، افزود: باید همه باهم ارتباط تنگاتنگ و سحه صدر داشته تا بهترین انتخابات برگزار شود.

علی پور افزود: انتخاب سالم ترین و بهترین افراد برای برگزاری انتخابات منجر به حماسه سیاسی و اقتصادی می شود.

تلاش برای جلب اعتماد بیشتر مردم در انتخابات

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری گفت: ایجاد زمینه مناسب برای جلب اعتماد و اقشار مردم در برگزاری انتخابات برعهده هیئت های اجرایی است.

آیت الله علی معلمی با بیان اینکه نظارت برانتخابات ریاست جمهوری برعهده شورای نگهبان و شورای شهر و بخش برعهده نمایندگان مجلس است، اظهار داشت: باید جریان و مسائل انتخابات را از دید واقع بینانه و امین زیر نظر داشته باشند.

وی با اشاره به تقویت صداقت در گفتار، صیانت در امانت و وفای به عهد در بین مجریان انتخابات افزود: ازویژگی های خاص افراد پاک سرشت این بوده که لذات معنوی را برای لذات دنیایی نفروشند.

دشمن به دنبال حذف روحیه مردمی ملت

فرماندار قائم شهر گفت: دشمن مردمی بودن نظام جمهوری اسلامی را مورد هدف داده است.



علی پیرفلک با اشاره به اینکه هیئت های اجرایی و نظارت شرایط حساس مملکت را پیگیر و رصد می کنند و از برنامه ها و توطئه های دشمنان آگاه و مطلع هستند، اظهار داشت: یکی از ارکان نظام، شایستگی و افتخار آن مردمی بودن نظام جمهوری اسلامی است.

وی بیان کرد: دشمن مردمی بودن نظام جمهوری اسلامی را مورد هدف گرفته و هدف دشمن بهانه ها و زمینه سازی های بسیاری را در کشور دارد.

چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به صورت همزمان با یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، 24 خرداد در ایران اسلامی برگزار می شود.