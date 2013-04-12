دقت معتمدان هیئت های اجرایی در برگزاری انتخابات سالم بیشتر شود

به گزارش خبرنگار مهر، کمال علی پور صبح جمعه در جلسه ستاد انتخابات قائم شهر افزود: مسئولیت برگزاری مهم و خطیر انتخابات شهر و روستا بر دوش هیئت نظارت است.
وی با اشاره به اینکه ایران یک کشور دموکراسی اسلامی است یعنی مردم اعتماد دارند که برگزیدگان انتخابات خود هستند، افزود: باید همه باهم ارتباط تنگاتنگ و سحه صدر داشته تا بهترین انتخابات برگزار شود.
علی پور افزود: انتخاب سالم ترین و بهترین افراد برای برگزاری انتخابات منجر به حماسه سیاسی و اقتصادی می شود.
تلاش برای جلب اعتماد بیشتر مردم در انتخابات
نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری گفت: ایجاد زمینه مناسب برای جلب اعتماد و اقشار مردم در برگزاری انتخابات برعهده هیئت های اجرایی است.
آیت الله علی معلمی با بیان اینکه نظارت برانتخابات ریاست جمهوری برعهده شورای نگهبان و شورای شهر و بخش برعهده نمایندگان مجلس است، اظهار داشت: باید جریان و مسائل انتخابات را از دید واقع بینانه و امین زیر نظر داشته باشند.
وی با اشاره به تقویت صداقت در گفتار، صیانت در امانت و وفای به عهد در بین مجریان انتخابات افزود: ازویژگی های خاص افراد پاک سرشت این بوده که لذات معنوی را برای لذات دنیایی نفروشند.
دشمن به دنبال حذف روحیه مردمی ملت
علی پیرفلک با اشاره به اینکه هیئت های اجرایی و نظارت شرایط حساس مملکت را پیگیر و رصد می کنند و از برنامه ها و توطئه های دشمنان آگاه و مطلع هستند، اظهار داشت: یکی از ارکان نظام، شایستگی و افتخار آن مردمی بودن نظام جمهوری اسلامی است.
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