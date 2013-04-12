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۲۳ فروردین ۱۳۹۲، ۱۲:۰۲

پرگل ترین پیروزی درمسابقات لیگ آزادگان فوتبال کشور رقم خورد

پرگل ترین پیروزی درمسابقات لیگ آزادگان فوتبال کشور رقم خورد

جویبار - خبرگزاری مهر: تیم فوتبال شهرداری جویبار در آغاز دور برگشت مرحله دوم دسته سوم فوتبال باشگاههای کشور با یک پیروزی پرگل 15 بر صفر برابر تیم پیروزی شیروان، یکی از پرگل ترین نتایج لیگ آزادگان کشور را رقم زد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که شامگاه پنجشنبه میان تیم های شهرداری جویبار از مازندران و پیروزی شیروان از خراسان شمالی در جویبار برگزار شد، تیم میزبان در دیداری پرگل و یک طرفه  با نتیجه 15 بر صفر تیم پیروزی شیروان را با شکست سنگینی بدرقه کرد.

این دیدار در حالی برگزار شد که تیم پیروزی شیروان از ابتدا تنها با 9 بازیکن در زمین حاضر شد و با دستور داور مسابقه مبنی بر انجام این بازی، سبب فراهم شدن جشنواره گل بازیکنان جویباری شد.

برای تیم شهرداری جویبار در این دیدار عباس نادری به تنهایی 6 گل ، همت تند عمل 4 گل، مصطفی بابائی دو گل  و یاسر جمالی، صابر نجفی و باقر مطیعی وارد دروازه تیم پیروزی شیروان کردند.

سرپرست تیم شهرداری جویبار در این زمینه گفت: انتظار داشتیم پرسپولیس شیروان حداقل در این دیدار با ترکیب 11 نفره مقابل ما قرار گیرد ولی ظاهراً قهر بازیکنان شهرستانی این تیم سبب شد که آنها با ترکیب ناقص مقابل ما قرار گیرند.

طبری افزود: درست است که در این دیدار مقابل یک تیم ناقص به 15 گل دست یافتیم ولی نمی توان قدرت و انسجام تیم شهرداری جویبار را نادیده گرفت و در بازی های آینده قدرتمندانه پیش می رویم تا به لطف خدا و حمایت شهردار و هواداران و تلاش تمام بازیکنان و مربیان به لیگ دسته دو صعود کنیم.

تیم شهرداری جویبار با این پیروزی پرگل 11 امتیازی شد ودر پایان هفته ششم مرحله دوم مسابقات لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه های کشور در مکان سوم باقی ماند.

پنج تیمی مازندرانی پیام صنعت آمل( کاچیلا)، هیئت فوتبال بابل، شموشک نوشهر، شهرداری جویبار وپارس فوتبال چالوس به همراه پیروزی شیروان در مرحله دوم مسابقات لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه های کشور در گروه سوم به صورت رفت وبرگشت برابر هم قرار می گیرند و تیم نخست این گروه مستقیم به مسابقات فصل آینده لیگ دسته دوم فوتبال باشگاه های کشور صعود خواهد کرد.

کد مطلب 2031093

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