27 بازیکن به اردوی تیم ملی هندبال دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون هندبال، براساس لیست ارائه شده توسط رافائل، سرمربی اسپانیایی تیم ملی ایران، باشگاه ثامن‌‎الحجج سبزوار قهرمان لیگ برتر با داشتن 11 بازیکن بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

اسامی بازیکنان دعوت شده به شرح زیر است:

محمد سياوشی شاه عنايتی، مهدی بيجاری، حجت راه شناس ، مجتبی حيدرپور، محمدرضا رجبی، رحيم مومنی زاده ، هادی طالبی ، مسعود ظهرابی ، علی اکبر خوشنويس زارچ ، اميد سه کناری ، حسن خليقی ولی آباد از تیم ثامن الحجج سبزوار؛

ايمان احسان نژاد، فرهاد شفيعی علويجه، امين کاظمی نورالدين وند، مهرداد صمصامی، سعيد پورقاسمی از تیم ثامن الحجج مشهد؛

سعيد برخورداری، سيدعليرضا موسوی قلعه ميرزمانی ، محمد مهدی عسگری ورنوسفادرانی، سيد مصطفی ساداتی فولاد ، سجاد استکی، محمدرضا جعفرنيا فولاد از باشگاه فولاد مبارکه سپاهان؛

سجاد ندری از باشگاه صنعت مس کرمان؛

شاهو نصرتی از باشگاه ستاره فروغ کرمان؛

الله کرم استکی و ميلاد مسائلی از قطر و ايمان جمالی مورچگانی از مجارستان

تمرینات این تیم به منظور حضور در جام ملت‌های هندبال قهرمانی آسیا از تاریخ 26 فرودین ماه لغایت 2 اردیبهشت در تالار هندبال برگزار خواهد شد.





