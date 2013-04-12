یحیی زاده نماینده ای در طراز جمهوری اسلامی ایران بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدحسن ابوترابي فرد در مراسم ترحیم حجت الاسلام سیدجلال یحیی زاده نماینده فقید شهرستانهای میبد و تفت كه به دعوت نماینده مردم اردکان و مسئولان این شهرستان در مسجد کوشکنو اردکان برگزار شد، با بيان اینکه استان یزد در عرصه های مختلف کشور پیشرو بوده است و امسال نیز مطابق شعار سال، حماسه سیاسی بزرگی را خلق خواهند كرد، اظهار داشت: انسان باید در همه زوایای زندگیش آراسته به عمل صالح باشد.

وي با اشاره به اينكه "قول سدید" از جمله اعمالی است که قرآن کریم از میان اعمال صالح به آن تاکید وافر داشته است، افزود: قول سدید قول محکم بر مبنای برهانی پایدار و ماندگار است که ریشه در علم و ایمان و معرفت و استدلال دارد و همانند فولادی که در برابر امواج خروشان ایستادگی می کند، با یک نقد فرونمی ریزد و از پا در نمی آید.

ابوترابي فرد تاکید کرد: تصمیماتی که در نظام اسلامی اتخاذ می شود باید برگرفته از عملی صالح و منطقی کارشناسی باشد که از این طریق می توان به قله های پیشرفت دست یافت.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به علمای این دیار همچون آیت الله خاتمی، آيت الله صدوقی و آيت الله اعرافی عنوان كرد: اين علما به معنای واقعی گفتمانشان "قول سدید" بود و به همین دلیل در قلب مردم جای گرفتند و دلها را در مسیر مجاهدت در راه خدا به حرکت درآوردند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با برشمردن خصوصیات حسنه مرحوم حجت الاسلام یحیی زاده گفت: بنده شاهد بودم که نماینده فقید میبد و تفت دغدغه این را داشت که نکند سخنی گفته باشد و از قول سدید فاصله گرفته باشد و همیشه در این مسیر قدم برمی داشت و به معنای واقعی کلمه، یک نماینده در طراز جمهوری اسلامی ایران بود.

ابوترابی فرد همگان را به قدم نهادن در مسیر حق توصیه كرد و از تصمیم گیری و سخن گفتن بدون پشتوانه علم و اخلاق و معرفت بر حذر داشت.

در این مراسم که به دعوت نماینده مردم اردکان و جمعی از مسئولان شهرستان اردکان برگزار شد، معاونان استاندار و مدیران کل استان، ائمه جمعه و روحانیون استان یزد، خانواده مرحوم یحیی زاده، آیت الله اعرافی امام جمعه میبد، فرماندار و روسای ادارات شهرستان میبد به همراه مسئولان شهرستان و اقشار مختلف مردم شهرهای اردکان و میبد حضور داشتند.

نظير اين مراسم در مصلاي ميبد و مسجد حظيره يزد نيز برگزار شد.