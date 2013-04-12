100 مسجد در زاهدان پذیرای سوگواران فاطمیه هستند

حجت الاسلام صفر قربانپور در گفتگو با مهر افزود: مراسم سوگواری و عزاداری حضرت فاطمه زهرا (س) به مدت 10 شب در بسیاری از مساجد، حسینیه ها و تکایای زاهدان ادامه دارد.

وی در تشریح برنامه های سوگواری به مناسبت شهادت بانوی اسلام افزود: مداحی، مراسم دسته روی و همچنین سخنرانی علما و روحانیان برجسته کشور در مدح سیره و شخصیت فاطمه الزهرا (س) از جمله برنامه های پیش بینی شده در این رابطه است.

وی اظهار داشت: ویژه برنامه های شهادت حضرت فاطمه (س) همزمان با تشییع پیکر شهدای گمنام در شهرستان های زاهدان و زهک آغاز خواهد شد.

قربانپور گفت: دسته روی هیئت های عزاداری همزمان با سالروز شهادت این بانوی گرامی در مسیر تقاطع بلوار معلم به سمت مسجد قائم دانشگاه سیستان و بلوچستان تعیین شده است.

وی با تاکید بر حضور پرشور مردم در سوگواری بی بی دو عالم از عزاداران خواست تا در طول ایام سوگواری از برخوردهای تنش آمیز خودداری کرده و در فضایی آرام و در شان اهل بیت به سوگواری بپردازند.

وی از هیئت «رضویه» و «فاطمیه» زاهدان به عنوان مراکز محوری سوگواری در این شهر یاد کرد و گفت: برنامه های ویژه ای با حضور مداحان کشوری در این هیئت ها برنامه ریزی شده است.