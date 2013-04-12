معرفي بزرگترين کلکسیونر انقلاب/ "آقا رضا خیاط" و 5 هزار نوار سخنراني

به گزارش خبرنگار مهر، آقا رضا خیاط از جمله افرادی است که بدون اینکه به منافع ظاهری انقلاب فکر کند از جان و دل انقلاب را دوست دارد و کلکسیونی جالب از جنس انقلاب را جمع آوری کرده است.

سیدمحمد حسینی، پیرمرد 72 ساله ابرکوهی که مردم ابرکوه او را آقارضا خیاط می خوانند به خبرنگار مهر گفت: از شروع انقلاب اسلامی و با توجه به این که وسايل ارتباط جمعی فراگیر نبود، شروع به ضبط کردن سخنرانی های مختلفی که از رادیو پخش می شد، کردم.

5 هزار نوار ضبط شده خاطرات من از انقلاب است

او با علاقه ای که داشته است تاکنون پنج هزار نوار از سخنان امام، رهبری، خطبه های نماز جمعه تهران و برخی از شهرهای بزرگ، سرودها و سخنان افراد شاخص را جمع آوری کرده است و به گفته خودش تاکنون در کشور کسی چنین کاری نکرده است.

می گوید: در شروع تنها به فکر جمع کردن اسناد انقلاب اسلامی برای آیندگان بودم ولی در ادامه، علاقه شخصی مرا به ادامه کار تشویق می کرد.

پیرمرد که در خیاطی خود به کار مشغول است اضافه می کند: بارها نتوانستم به طور مثال خطبه های نماز جمعه را ساعت یک بعد از ظهر ضبط کنم و ناچار برای ضبط آن ناگزیر در ساعت دو و نیم شب که تکرار آن پخش می شد، اقدام می کردم.

وی ادامه می دهد: این کار را تا سه سال پیش ادامه دادم و با توجه به این که برای پیدا کردن نوار خام دچار مشکل شدم، نتوانستم به کار ادامه دهم.

تنها دغدغه ام نگهداری از این کلکسیون است

می گوید: شش ضبط صوت به خاطر علاقه ام خراب کرده ام ولی کسی توجهی به من نکرده است.

گلایه آقا رضا خیاط از جنس مالی نیست. او می گوید دوست می داشتم کسی پیدا می شد و این نوارها را که در کارتن هایی در خانه پدریم روی هم انبار شده است ساماندهی می کرد و تنها دغدغه ام خراب شدن نوارهایی است که جان و دلم به آنها بسته است.

وی 59 سال است که خیاطی می کند و زندگی را از این طریق می گذراند و عشق عجیبی به انقلاب دارد.

او چند ماهی را هم در جبهه ها گذرانده است و با ذوق عکس هایی هم از آن دوران به ما نشان می دهد.

آقارضا خیاط هنوز هم در خط انقلاب است

می گوید: در همه راهپیمایی ها شرکت می کنم و حتی اگر در شهر خود هم نباشم در راهپیمایی همان شهر حضور پیدا می کنم تا نشان دهم که مردم از جان و دل امام و رهبری و انقلاب را دوست دارند.

او از شرکت در راهپیمایی های قبل از انقلاب در شهر شیراز هم که آن روزها در آن جا مشغول به کار بوده است، خاطرات شیرینی دارد.

آقا رضا در اردوهای مختلفی که از طرف بسیج برگزار می شود هم شرکت می کند و چندین بار هم با کاروان های راهیان نور عازم مناطق جنگی شده است.

شاگردان این خیاط نیز خصوصیات ارزشی او را دارند/ سهم خواهی از انقلاب ممنوع

با کمر خم شده که نتیجه سال های مداوم پشت چرخ خیاطی نشستن و تأمین زندگی زن و هفت فرزند است از برخی ها گلایه می کند: نمی دانم برخی ها که همه چیز خود را از انقلاب کسب کرده اند چگونه با بهانه های واهی به جان همدیگر افتاده اند و ناخواسته یاری رسان دشمن شده اند.

آقارضا خیاط شاگردان زیادی را هم تربیت کرده است که خصوصیات ارزشی وی را یه یادگار برده اند.

انقلاب اسلامی را پاس بداریم

انقلاب اسلامی یادگار ارزشمند خون شهدا و ایثارگری های مردمی است که تنها به امید استقلال میهن اسلامی تمامی هستی خود را به پای آن ریخته اند.

مروری بر وصایای شهدا و همچنین خاطرات کسانی که در این راه مجاهدت کرده اند نشان می دهد که آنان در راه خود، به هیچ هدفی جز اعتلای انقلاب اسلامی نیندیشیده اند.

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گزارش و عکس: رحیم میرعظیم