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۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۸:۳۷

دلایل شورای نگهبان برای رد افزایش مرخصی زایمان/ دولت خود بار مالی را برعهده گیرد

دلایل شورای نگهبان برای رد افزایش مرخصی زایمان/ دولت خود بار مالی را برعهده گیرد

سخنگوی فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داد: برای اجرای سیاست های افزایش جمعیت و مشوق های فرزندآوری دولت خود می تواند لایحه افزایش مرخصی زایمان زنان را به مجلس پیشنهاد دهد و یا آنکه بار مالی این طرح را بپذیرد.

لاله افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دلایل شورای نگهبان برای رد پیشنهاد افزایش مرخصی زایمان گفت: شورای نگهبان اعلام کرده است که این موضوع بر خلاف اصل 75 قانون اساسی است و تصویب این طرح بار مالی را بر دوش دولت خواهد گذاشت.

وی افزود: شورای نگهبان براساس وظایف خود این لایحه را رد کرده است، اما دولت می تواند برای اجرای سیاستهای فرزندآوری و افزایش جمعیت یا خود این لایحه را به مجلس پیشنهاد دهد و یا آنکه بار مالی آن را بپذیرد.

براساس اصل 75 قانون اساسی طرح هاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان در خصوص لوايح قانوني عنوان مي كنند و به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه هاي عمومي مي انجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تامين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.

به گفته افتخاری در لايحه افزايش مدت مرخصي زایمان  مادران، لحاظ شده است مادراني که در دوران مرخصي بارداري خود به سر مي‌برند مشمول اين قانون مي‌شوند. مصوبه افزايش مدت مرخصي مادران بايد پس از تأييد شوراي نگهبان به دولت ابلاغ می شد که با رد این مصوبه، باید دوباره این طرح مورد بررسی کارشناسان قرار گیرد.

کد مطلب 2031188

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