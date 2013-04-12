تقابل با فتنه گران و منحرفان بارزترین ویژگی حضرت زهرا (س)

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علاءالدینی در خطبه های نماز جمعه این هفته دماوند افزود: در سالی که از سوی رهبر فرزانه انقلاب به "حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی" مزین شده نباید فراموش کرد که یکی از والاترین حماسه ها به دستان مبارک دخت نبی مکرم اسلام(ص) رقم خورد.

وی تصریح کرد: ایشان نه تنها در زمینه حماسه سازی بلکه در بعد روایتگری حماسه های گذشته و حال عصر خویش نیز در ردیف پیشگامان قرار داشتند.

حجت الاسلام علاءالدینی اضافه کرد: از حضرت فاطمه زهرا(س) نقل می شود که ایشان در روزهای دوشنبه و پنجشنبه هر هفته مسیر حدفاصل پنج و نیم کیلومتری مسجدالنبی تا قبرستان بقیع را با پای پیاده می پیمودند و در کنار زیارت شهدا به تبیین و تشریح روایات متعدد پیرامون شخصیتهای مدفون در آن مکان مقدس و معطر بپردازند.

وی عنوان داشت: خوشبختانه امروز نمونه برگرفته از آن منش دخت نبی مکرم اسلام(ص) در قالب عمل قابل تقدیر اعزام اقشار مختلف جامعه در کاروانهای راهیان نور به نواحی به یادگار مانده از هشت سال دفاع مقدس نیز دیده می شود، هرچند نباید چنین طرحهای فرهنگی مناسبی صرفاً به ایام نوروز محدود شود.

نماینده ولی فقیه در شهرستان دماوند با اشاره به گوشه ای از ابعاد حماسه ساز حضرت فاطمه زهرا(س) افزود: در سال جاری پرداختن به ابعاد حماسه ساز ائمه معصومین(ع) به ویژه ام ابیها(س) نیازی مبرم شمرده می شود.

وی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب در قالب شعار سال به نظریه ای کاملاً روشن، کاربردی و راهبردی اشاره فرمودند که این نظریه مهم در رفتار و منش آن بانوی بزرگ در دوران صدر اسلام ظهور و بروز پیدا کرده بود.

حجت الاسلام علاءالدینی اضافه کرد: یکی از بارزترین جلوه های حماسی حضرت زهرا(س) پشتیبانی از ولایت و تقابل با فتنه گران و منحرفان بود، حال همه امت اسلامی باید چنین شیوه عملی مقدسی را الگوی رفتاری خود قرار دهند.

حضور حضرت فاطمه زهرا(س) در میادین حماسی

وی با اشاره به روایات تاریخی حضور حضرت فاطمه زهرا(س) در میادین حماسی، اظهار داشت: معمولاً حجاج در خلال زیارت خانه خدا در مدینه منوره از مساجدی تحت عنوان "سبعه" در میدان خندق بازدید می کنند.

نماینده ولی فقیه در شهرستان دماوند ادامه داد: از جمله مساجد احداثی در این منطقه، مسجد "حضرت زهرا(س)" به عنوان نشانه ای از حضور ایشان در میدان خندق است، طبق روایات موجود تاریخی روزی بانوی دو عالم برای فرزندان خود نانی طبخ و بخشی از آن را به هنگام حفر خندق برای رسول گرامی اسلام(ص) بردند، ایشان خطاب به دختر بزرگوار خویش فرمودند که "دخترم شاهد باش که در سه روز گذشته این نخستین قوت و غذایی است من تناول می کنم".

وی در بیان دیگر روایت تاریخی حماسه گونه آن حضرت(س)، گفت: در متون تاریخی و روایات دینی از پرستاری نبی مکرم اسلام(ص) توسط دختر گرامیشان نیز نقل قولهایی وجود دارد، "روایت است زمانی که حضرت رسول(ص) دچار مصدومیت شدند حضرت علی(ع) با سپر خود آب می آورند و حضرت زهرا(س) زخمها را می شستند، بانوی دو عالم با مشاهده تداوم خونریزی پدر گرامی خویش خاکستری آماده کرده و به عنوان مرحم بر روی جراحات قرار دادند".

اصل مقابله با فتنه و انحراف در خطبه های حضرت زهرا(س)

این مسئول با اشاره به برخی خطبه های روشنگرانه حضرت فاطمه زهرا(س) عنوان داشت: حماسه گری و حماسه سازی در همه ابعاد شخصیتی و زندگی بانوی دو عالم قابل مشاهده است.

وی افزود: ایشان با خطبه خوانیهای خود ضمن به استیضاح کشاندن غاصبان وقت، چهره واقعی دشمنان اسلام را آشکار ساختند؛ دخت نبی مکرم اسلام(ص) خود را صرفاً به خطبه خوانی محدود نکرده و برای دفاع از جایگاه رفیع ولایت، شبها دوشادوش امیرمؤمنان علی(ع) به درب خانه مهاجرین و انصار تشریف می برند تا با یادآوری بیانات رسول گرامی اسلام(ص) در روز غدیرخم راه معذوریت را بر آنها مسدود کنند.

حجت الاسلام علاءالدینی بیان داشت: حتی وصیتنامه تنها یادگار رسول الله(ص) نیز مملو از موارد ناشی از روح حماسی ایشان است، درحالی که همه برای دفن حضرت فاطمه زهرا(س) آماده شده و لحظه شماری می کردند، طبق وصیتنامه آن حضرت، ایشان مخفیانه به خاک سپرده شدند.

ابعاد شخصیتی حضرت در حماسه اقتصادی

وی ابعاد شخصیتی حضرت زهرا(س) در عرصه اقتصادی را نیز دارای باری حماسی دانست و افزود: آن حضرت(س) در نهایت ساده زیستی علاوه بر تشکیل زندگی نسبت به مدیریت آن با تلاش یدی نیز مبادرت می ورزیدند.

امام جمعه دماوند یادآور شد: ایشان همچنین در زمینه علم آموزی بانوان عصر خویش و همچنین حضور فعال این قشر در چرخه تولید نیز تلاش بسیاری داشتند.

وی ادامه داد: روزی شخصی به خدمت حضرت زهرا(س) برای کسب علم مشرف شد و به دلیل سئوالات مکرر، احتمال آزار ایشان در ذهنش متبلور شد و این امر را پرسید، حضرت(س) با لحنی آرام پاسخ فرمودند که "مگر کارگری که برای هر پله جا به جایی کالا، هزاران درهم دریافت می کند از این کار خود ناراحت می شود؟ من از خداوند متعال برای آموزش هر جمله ای از علوم به تو پاداشی بالاتر از مسائل مادی دریافت کردم".

مردم بوشهر تنها نیستند

حجت الاسلام علاءالدینی با اشاره به حادثه تلخ زلزله منطقه "کاکی" استان بوشهر برای درگذشتگان این واقعه غفران الهی، برای مصدومان صحت و برای بازماندگان صبر جزیل مسألت داشت و ادامه داد: مردم بوشهر نباید فراموش کنند که آنها در این حادثه تنها نیستند و انشاء الله مشکلات آنها با کمک دیگر هموطنان رفع می شود.

نماینده ولی فقیه در شهرستان دماوند ضمن تبریک ایام سالروز تأسیس بنیاد حساب صد امام راحل(ره) بر لزوم استفاده از ظرفیت این مجموعه برگرفته از اهداف عالی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران برای رفع مشکلات مردم زلزله زده بوشهر تأکید کرد.

وی همچنین با گرامیداشت سالروز رحلت جانگداز عالم ربانی و مرجع عالی قدر جهان تشیع، مرحوم آیت ‌الله حاج شیخ محمد فاضل لنکرانى، گفت: شمیم عطر فاطمی وجود این عالم بزرگوار حتی شش سال پس از رحلتشان همچنان نفس عاشقان اهل بیت(ع) را معطر می سازد و والاترین هدیه این تقرب به ولایت، تقارن زمان درگذشتشان با شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) است.