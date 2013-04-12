پيام سياسي حضرت زهرا(س) گزينش بر اساس معيارهاي ديني و الهي است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم يعقوبي در خطبه هاي نماز جمعه اين هفته مركز خراسان شمالي كه در محل مصلاي امام خميني(ره) بجنورد برگزار شد، با تسليت به مناسبت ايام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) عنوان كرد: كمالات يك انسان كامل در وجود دخت نبي مكرم اسلام متجلي شده بود و سرور زنان عالم تنها رسالت رسول اكرم(ص) را نداشت.

وي اظهار داشت: اين مسئله كه بنا به فرموده پيامبر اكرم(ص) رضا و غضب فاطمه(س) رضا و غضب خداوند است، مرتبه اي است كه هيچ بانويي در جهان به اين رتبه نرسيده است.

حجت الاسلام يعقوبي با اشاره به اينكه سال 92 با ايام فاطميه آغاز شد و در پايان نيز با ايام فاطميه خاتمه خواهد يافت، تصريح كرد: در سال جاري مي بايست بيش از سال هاي پيش فرهنگ فاطمي را در تمامي جوانب زندگي خود وارد كنيم.

وي با بيان اينكه اگر سياست و ديانت به درستي با يكديگر آميخته شوند، انسان ساز، دشمن سوز و ظلم ستيز خواهد بود، گفت: همه افراد جامعه بايد سياست و ديانت را از حضرت فاطمه زهرا(س) بياموزند.

خطيب نماز جمعه بجنورد اضافه كرد: حضرت زهرا(س) با مشاركت فعال و هدفمند در مسائل سياسي، درس مشاركت سياسي به زنان جامعه امروز داده است و در حال حاضر نيز همه افراد بايد با تاسي از سيره آن حضرت در مسائل سياسي، اجتماعي، فرهنگي، خانوادگي و ... از كيان نظام اسلامي و دين الهي دفاع كنند.

وي در ادامه به انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري و چهارمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا نيز پرداخت و با بيان اينكه پيام سياسي حضرت زهرا(س)، گزينش افراد بر اساس معيارهاي ديني و الهي براي اداره جامعه اسلامي است، افزود: لازم است در انتخابات پيش رو در گزينش افراد براي تصدي مسئوليت دقت كنيم و كساني را كه شايستگي بيشتري براي اداره و مديريت جامعه دارند را براي رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي برگزينيم.

امام جمعه بجنورد با توصيه به دارندگان سلايق و انديشه هاي مختلف موجود در كشور براي كنار گذاشتن اختلافات مخرب، از آنان خواست تا با همكاري سازنده با يكديگر زمينه را براي مشاركت حداكثري مردم در انتخابات فراهم كنند.