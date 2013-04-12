رئیس جمهور از حاشیه ها دور شود/ کار دولت نظریه پردازی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعیدی کیا ظهر جمعه در همایش اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان کشور در دانشگاه فردوسی با بیان اینکه کشورداری پیچیده و مشکل است بنابراین باید از حاشیه ها دوری کرد، اظهار کرد: در حال حاضر حاشیه ها در کشور زیاد شده طوری که رهبر انقلاب دو بار هشدار دادند.

نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور تاکید کرد: در حال حاضر کشور ما به لحاظ اقتصادی دچار مشکلات عدیده ای است و مهمترین مشکل ما در این مسیر بی برنامگی و عدم توجه به برنامه ها است.

سعیدی کیا با بیان اینکه تورم در این کشور بالاست و تولید نیز افت کرده و به تبع آن اشتغال نیز به شدت کاهش یافته، افزود: همه این عوامل ثمره کاهش تولید و پرداخت نکردن یارانه به بخش های تولیدی کشور است.

تزریق نقدینگی به جامعه تورم را به دنبال دارد

وی گفت: تزریق نقدینگی به جامعه تورم را به دنبال دارد و در این راستا اگر نقدینگی در جامعه زیاد شود و به سمت تولید حرکت نکنیم تورم افزایش می یابد و این مقوله همان دردی است که امروز با آن مواجهیم.

نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری بیان کرد: اکنون 430 هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی در کشور است و باید طبق قانون بخشی از یارانه ها به سمت تولید هدایت می شد تا با این حجم گسترده نقدینگی، تورم در کشور ایجاد نشود.

سعیدی کیا سپس با تاکید بر اینکه سرمایه گذاری و توجه به تولید راه درمان اقتصاد است، گفت: اگر سرمایه گذاری شکل بگیرد و تولید رشد پیدا کند مشکلات اقتصادی حل خواهد شد.

وی تصریح کرد: در این کشور منابع و ثروت های فراوانی وجود دارد و هر دولتی که بر سر کار بیاید موظف است بستر امنی را با مقررات روشن، صریح و شفاف برای سرمایه گذاری فراهم کنیم.

نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری بیان کرد: سال گذشته تغییرات زیاد در مسائل ارزی و اقتصادی کشور روی داد و در این وضعیت کسی نمی تواند سرمایه گذاری کند.

مقررات شفاف برای سرمایه گذاری

سعیدی کیا بیان کرد: وظایف دولت ها این است که مقررات را شفاف و روشن به مردم بدهند تا مردم سرمایه گذاری کنند.

وی اظهار کرد: ضروری است با اعطای وام های بانکی زمینه های سرمایه گذاری و تولید در کشور فراهم شود زیرا در حال حاضر نرخ سود وام بانکی 27 درصد است و با این روند نمی توان تولید را رشد داد.

نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه در تمامی دنیا دولت چشمش به دست مردم است اما در این کشور ما چون پول نفت در دست دولت است مردم چشمشان به دست دولت است و تا این شرایط اصلاح نشود اقتصاد درمان نخواهد شد.

سعیدی کیا تصریح کرد: درآمد نفت باید در خدمت اقتصاد باشد و ضروری است اقتصاد خود را از نفت جدا کنیم.

وی با بیان اینکه پول نفت باید به صندوق توسعه ملی واریز شود، گفت: 20 درصد از پول نفت باید به این صندوق ریخته شود اما هیچ کدام از دولت ها به این صورت عمل نکردند.

نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد: این صندوق باید پاسداری شود و پولی که به این صندوق ریخته می شود نباید مورد تصمیم گیری قرار بگیرد زیرا این درآمد باید در اختیار تولیدگران و کارآفرینان باشد.

سعیدی کیا افزود: هر دولتی باید چهار تا پنج درصد به منابع این صندوق بریزد و نظارت دولت نیز باید اعمال شود تا پول این صندوق به جای دیگر داده نشود.

کشورداری پیچیده و مشکل است

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه کشورداری پیچیده و مشکل است بنابراین باید از حاشیه ها دوری کرد، گفت: در حال حاضر حاشیه ها در کشور زیاد شده طوری که رهبر انقلاب دو بار هشدار دادند.

نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد: اگر درگیر حاشیه شویم دیگر وقتی برای رسیدگی به مردم نمی ماند و من به این معتقد هستم که رئیس جمهور نظریه پرداز نیست بلکه سرکارگر کشور است.

سعیدی کیا در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز بیان کرد: هر دولتی که بر سر کار می آید باید نظارت دقیقی بر وضعیت کشور داشته باشد زیرا در غیر این صورت فساد افزایش می یابد.

وی تاکید کرد: دولت باید مصمم باشد و کسانی هم که با او کار می کنند باید سالم باشند و برای مقابله با مفاسد اقتصادی نیز دولت باید با قوه قضائیه و مجلس یکی باشد.

نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد: اراده مسلط دولت باید رشوه خواری را حذف کند و در این مسیر برخورد هماهنگ دستگاه قضایی می تواند مشکلات را از میان بردارد.

دیپلماسی قوی

سعیدی کیا با اشاره به انرژی هسته ای نیز بیان کرد: ما عضو ام پی تی هستیم و طبق قانون در چارچوب ام پی تی کار می کنیم و اگر بر خلاف آن رفتار کنیم کشورهای جهان می توانند اعتراض کنند.

وی با تاکید بر اینکه آمریکایی ها بهانه ساختن بمب اتم را می آورند در حالی که می دانند نظام اسلامی در نیت خود صادق است، افزود: دشمنان می خواهند که نظام اسلامی به تکنولوژی دست پیدا نکند و اگر در این مسئله کوتاه بیاییم باز مسئله حقوق بشر پیش می آید.

نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری بیان کرد: در ماجرای انرژی هسته ای باید با دیپلماسی قوی تری پیش برویم تا به نقاط مشترکی و قابل قبول دست یابیم.

سعیدی کیا در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به کاندیدا شدن و هزینه های تبلیغاتی اش گفت: من همواره بعد از انقلاب با حقوق ثابتم زندگی کرده ام و پس از انتخابات نیز هزینه های تبلیغاتی خود را به صورت شفاف اعلام می کنم.

وی اظهار کرد: منابع مالی من برای انتخابات زیاد نیست و از حقوق ثابتم برای تبلیغات استفاده خواهم کرد.