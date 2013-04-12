افزایش نگران کننده سرقت کابل های برق و ترانسفورماتور در شهرستان دهلران

نصرت الله احمدبیگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای فروردین تاکنون دو هزار و 900 متر شبکه فشار ضعیف برق در شهرستان به سرقت رفته است.

وی بیان داشت: متاسفانه روز به روز ما شاهد افزایش سرقت کابل برق و ترانسفورماتور در شهرستان دهلران هستیم.

رئیس اداره برق شهرستان دهلران اظهار داشت: ارزش ریالی کابل های فشار ضعیف به سرقت رفته در فروردین ماه 100میلیون ریال بوده است.

احمد بیگی افزود: در سال گذشته تعداد 22 ترانسفورماتور و شبکه مسی تابلو وکابل زمینی زیادی به سرقت رفته است.

وی بیان داشت: کل ارزش ریالی سرقت های سال گذشته 10میلیارد ریال بوده است.

رئیس اداره برق شهرستان دهلران اظهار داشت: با توجه به نزدیک شده به فصل گرما و از طرف دیگر افزایش سرقت ها در این شهرستان مشکلاتی برای شهروندان به وجود بیاید.