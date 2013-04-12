افزایش نگران کننده سرقت کابل های برق و ترانسفورماتور در شهرستان دهلران

نصرت الله احمدبیگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای فروردین تاکنون دو هزار و 900 متر شبکه فشار ضعیف برق در شهرستان به سرقت رفته است.
وی بیان داشت: متاسفانه روز به روز ما شاهد افزایش سرقت کابل برق و ترانسفورماتور در شهرستان دهلران هستیم.
رئیس اداره برق شهرستان دهلران اظهار داشت: ارزش ریالی کابل های فشار ضعیف به سرقت رفته در فروردین ماه 100میلیون ریال بوده است.
احمد بیگی افزود: در سال گذشته تعداد 22 ترانسفورماتور و شبکه مسی تابلو وکابل زمینی زیادی به سرقت رفته است.
وی بیان داشت: کل ارزش ریالی سرقت های سال گذشته 10میلیارد ریال بوده است.
رئیس اداره برق شهرستان دهلران اظهار داشت: با توجه به نزدیک شده به فصل گرما و از طرف دیگر افزایش سرقت ها در این شهرستان مشکلاتی برای شهروندان به وجود بیاید.
احمد بیگی از شهروندان دهلرانی خواست در صورت بروز هرگونه مشکل قطعی ناگهانی برق یا شناسایی افراد متخلف با تلفن های 121یا 7222131 تماس بگیرند تا نیروهای اداره برق به برای بررسی و کنترل به محل مراجعه کنند.
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