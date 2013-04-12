رئیس جمهور عدم حضور نماینده خود در میامی را جبران کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مرتضی موسوی در خطبه های نماز جمعه این هفته میامی که در مسجد جامع این شهر برگزار شد به اهمیت سفرهای استانی رئیس جمهور اشاره کرد و آنرا اقدامی بسیار مثبت و حائز اهمیت دانست و گفت: هیئت دولت در این سفرها باید عدالت را رعایت کرده و به همه مناطق خصوصا مناطق محروم توجه ویژه داشته باشد.

وی افزود: هیئت دولت به همراه رئیس جمهور دور چهارم سفرهای استانی خود را آغاز کردند و این امر به خاطر اهمیت دادن به شهرها و روستاهای کوچک جای تقدیر و تشکر دارد.

امام جمعه میامی ضمن بیان اینکه رئیس جمهور با دست پر به استان ما سفر کردند و برکات بسیاری را مردم داشتند، تصریح کرد: بالغ بر 35 میلیارد ریال بودجه اختصاص به شهرستان میامی یافت که جای تشکر ویژه از رئیس جمهور دارد و امیدواریم به زودی شاهد تخصیص آن و آغاز طرح های مصوب شده باشیم.

موسوی ضمن تاکید بر اینکه دولت نهم و دهم برای کشور و به ویژه شهرستان میامی ثمرات و برکات خوبی داشت، گفت: گازرسانی و ارتقاء این شهرستان هدیه مناسبی برای مردم منطقه بود که همه نیز قدردان این نظام و دولت هستند.

وی همچنین ضمن بیان اینکه بگذارید کمی خودمانی تر با رئیس جمهور مردمی خودمان حرف بزنیم تا بعد گله ای و ناراحتی در میان نباشد، اظهار داشت: رئیس جمهور عزیز آیا میدانستید که مردم شهرستان میامی چند روزی است آماده استقبال از شما و هئیت همراه بودند و این دیار را برای استقبال از هیئت دولت مهیا کرده بودند.

امام جمعه میامی گفت: حال و هوای شهرستان میامی چندروزی بود که شکل دیگری داشت و مردم بعد از اینکه شنیدند رئیس جمهور به میامی سفر نمی کند و نماینده ایشان به این شهرستان خواهد آمد به هیچ وجه اخم به ابرو و نیاوردند و مقرر شد تا نمایندگان تام الاختیار شما به تمام شهرستانهای استان سفر کنند، پس چرا نماینده ای که از طرف شما می بایست به میامی سفر می کرد به قم رفت.

موسوی اظهار داشت: مردم ما نامه به دست در انتظار نماینده شما بودند ولی با نیامدن این فرد مردم را از خود رنجاندید و ایشان را تحقیر کردید.

وی گفت: ما رئیس جمهور محبوب خود را دوست داریم ولی از آن طرف نیز حق داریم که از شما گله کنیم و امیدواریم به طور ویژه جبران کنید.

امام جمعه میامی ضمن تقدیر ویژه از استاندار، نماینده شهرستان و فرماندار میامی جهت انجام تمام تلاش خود برای حضور نماینده هیئت دولت در میامی گفت: دکتر کاظم جلالی نماینده شهرستانهای میامی و شاهرود از این عمل بسیار ناراحت شدند و طی تماسی که با بنده داشتند از این عمل بسیار برآشفتند.

موسوی خاطرنشان کرد: ما به نماینده و مسئولان استان احسنت می گوییم که در مواقع حساس این گونه به دنبال حق شهرستان میامی هستند و خواهند بود.

وی تاکید کرد: امیدواریم رئیس جمهور که فردی پرتلاش هستند تحقیری را که به میامی شد را جبران کنند و با ارسال نماینده ویژه خود به شهرستان میامی درآینده ای نزدیک جبران مافات کنند.

امام جمعه میامی در پایان یادآور شد: البته مردم صبور و ولایی شهرستان میامی که بزرگواری خود را بارها ثابت کرده اند، با این گونه کارها و بی توجهی ها بازهم دوستار نظام مقدس جمهور اسلامی هستند و همواره مطیع رهبری بوده و دست از ولایت و آرمان های خود در راه سرافرازی کشور بر نمی دارند.