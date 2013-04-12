به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار دوم محمد رضا عباسیان ظهر جمعه در حاشیه بازدید از مناطق زلزله‌زده استان بوشهر با تسلیت به مناسبت درگذشت تعدادی از هموطنان در این زمین‌لرزه، اظهار داشت: کارکنان نیروی دریایی ارتش نیز همپای دیگر گروه‌های امدادی و مردمی از زمان وقوع این زمین لرزه در محل حضور داشته‌اند.

وی اضافه کرد: مردم نوع‌دوست و همیشه‌ در صحنه ایران اسلامی ثابت کرده‌اند که همواره برای خدمت به هم‌نوع خود حاضر و آماده هستند و هیچ‌گاه از هیچ کمکی دریغ نخواهند کرد.

فرمانده منطقه دوم دریایی ارتش جمهوری اسلامی به تشرح فعالیت‌های صورت گرفته در این مناطق اشاره کرد و بیان داشت: تعداد زیادی از نیروهای ما به منظور آواربرداری و خاکبرداری مناطق زلزله زده در محل حاضر شدند و به عملیات امداد و نجات حادثه‌دیدگان این زمین‌لرزه پرداختند.

وی ادامه داد: منطقه دوم دریایی ارتش سه نانوائی سنتی را در این منطقه ایجاد کرده و مشغول طبخ و توزیع نان تازه بین حادثه‌دیدگان در مناطق زلزله‌زده است.

امیرعباسیان از راه‌اندازی کارگاه بزرگ جوشکاری سیار در این منطقه خبر داد و بیان داشت: چادر نیز به اندازه کافی بین حادثه دیدگان این زمین‌لرزه توزیع کرده‌ایم.

وی به گرمای هوای مناطق زلزله‌زده اشاره و خاطرنشان کرد: نیاز افراد حادثه دیده به آب و نوشیدنی‌های خنک باعث شد تا به صورت مستمر یخ و آب‌معدنی خنک را در بین حادثه دیدگان توزیع کنیم.

فرمانده منطقه دوم دریایی ارتش جمهوری اسلامی به اقدامات صورت گرفته در حوزه بهداشت و درمان نیز اشاره کرد و بیان داشت: احداث بیمارستان صحرائی مجهز به اتاق عمل از دیگر اقدامات ما در این منطقه بوده است.

وی اذعان داشت: نیروهای ما همچنان در محل حاضر هستند و برای خدمت‌رسانی به حادثه‌دیدگان از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد.