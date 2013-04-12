به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد گنجی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه جم اظهار داشت: انتخاب یک فرد بومی به عنوان معاون فرماندار شهرستان جم یکی از اقدامات بسیار خوبی بود که در راستای خواسته‌های مردم این شهرستان صورت گرفت و جا دارد که از مسئولان تقدیر و تشکر کنیم.

وی با اشاره به تبدیل شدن عسلویه به شهرستان، اضافه کرد: تبدیل عسلویه به شهرستان فرصتی است که باید از ان به نفع مردم این منطقه بهره برد و مسئولان شهرستان‌های جم و کنگان و عسلویه باید با تعامل و همفکری بیشتر، از صنعت نفت و گاز بهره بیشتری برای خدمت به مردم بگیرند.

امام جمعه جم در ادامه با اشاره به روز ارتش گفت: نقش ارتش در دفاع از مرزهای آبی و خاکی کشور بسیار ارزشمند بوده و یاد و خاطره شهدای ارتش به ویژه شهید والامقام صیاد شیرازی را گرامی می‌داریم.

حجت‌الاسلام گنجی در ادامه با اشاره به آغاز ثبت نام در حوزه‌های علمیه از جوانان مومن و علاقمند خواست نسبت به ثبت نام در حوزه‌ها اقدام کنند.

وی در ادامه به وقوع زلزله در شهرستان دشتی اشاره کرد و افزود: پیام ارزشمند مقام معظم رهبری و تاکید معظم‌له بر ضرورت رسیدگی به مردم مناطق زلزله‌زده اهمیت بسیار زیادی داشت و الحق والانصاف همه مردم و مسئولان، بسیج شدند و در راستای خدمت‌رسانی به مردم منطقه زلزله‌زده اهتمام داشتند.

امام جمعه جم خاطرنشان کرد: مردم و مسئولان شهرستان جم نیز در عرصه کمک‌رسانی به مردم زلزله‌زده اهتمام جدی داشتند و بیش از 20 کامیون مواد غذایی و 15 آمبولانس پیشرفته و ماشین‌آلات آتش‌نشانی به مناطق زلزله‌زده اعزام کردند.

گنجی تصریح کرد: بیش از 154 میلیارد تومان خسارت به مناطق زلزله‌زده وارد شده و باید به گونه‌ای عمل کنیم که مشکلات مردم در کمترین زمان مرتفع شود.

امام جمعه جم بر لزوم ایجاد سرپناه در مناطق زلزله‌زده تا قبل از تابستان تاکید کرد و افزود: تعداد زیادی از منازل مردم تخریب و ویران شده‌اند و باید تا قبل از فرا رسیدن فصل گرما نسبت به بازسازی این مناطق اهتمام ورزیم.

وی با اشاره به شخصیت والای حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار داشت: حضرت فاطمه زهرا(س) در ابعاد گوناگون سیاسی، اجتماعی، عبادی و جهادی شخصیت ممتاز و برجسته‌ای است و تمام زنان مبارز و انقلابی می‌توانند از زندگانی کوتاه و پرمغز این بانوی بزرگوار درس بگیرند.