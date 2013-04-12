حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی در حاشیه مراسم سخنرانی در مسجد صاحب الزمان(عج) ورامین در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سئوال که "با توجه به آمار بالای کاندیداهای ریاست جمهوری شائبه سهم خواهی به وجود می آید که یا پست بگیرند یا رانت" گفت: دوستانی که آمده اند، این دوره ها را پشت سر گذاشته اند، رئیس، وزیر و ... بوده اند ولی واقعیت این است که قانون مشخص برای انتخابات ریاست جمهوری نیست و کسی نمی تواند دلیل خودش را بر دلیل کاندیدا شدن دیگری غلبه دهد.

وی ادامه داد: متأسفانه تشکیلات سیاسی کشورمان نیز توان میدان داری در این عرصه ها را ندارند و لااقل به میدان نمی آیند.

نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری یازدهم تصریح کرد: به نظر من کاندیداهای ریاست جمهوری بی پناه ترین عناصر ایثارگر جامعه هستند که آماده پذیرش سخت ترین مسئولیت شده اند و هیچ حمایتی و توجهی به آنها نمی شود.

وی افزود: تشکلهای سیاسی می گویند با هم متحد شوید و وقتی هم از آنها داوری می خواهیم، می گویند خودتان داوری کنید!

قرارهایی با جامعه روحانیت گذاشته ایم که دو ائتلاف اصولگرا خروجی واحد داشته باشند

رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان داشت: خوشبختانه جریان اصولگرایی دو ائتلاف تشکیل داده که این دو ائتلاف به نظر من ائتلافهای خوبی است؛ قرارهایی با جامعه روحانیت گذاشته ایم که خروجی واحد داشته باشیم که اگر در مرحله دوم نیاز شد، در آن مرحله نیز باید خروجی واحد داشته و تا زمان رأی گیری یک فرآیند واحد را دنبال کنیم.

وی تأکید کرد: قرار اکثر دوستان اصولگرا این است که اگر اصلاح طلبان روی کاندیدای واحد به نتیجه برسند، اصولگرایان نیز در این زمینه عمل کرده و به کاندیدای واحد برسند.

هر کس ادعا کند که به سرعت می تواند مشکلات اقتصادی کشور را حل کند، شعار می دهد!

حجت الاسلام پورمحمدی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در مورد برنامه های اقتصادی وی برای برون رفت از مشکلات فعلی گفت: برنامه مفصلی خواهد بود ولی به سرعت امکان پذیر نیست؛ ارز 3500 تومانی را چگونه می توان دوباره به قیمت سابق برگرداند؟ سکه یک میلیون و چهارصد هزار تومانی را چه کسی می تواند به راحتی به قیمت سابق برگرداند؟ هر کس هم ادعا کند که به سرعت می توان چنین کاری کند، شعار می دهد! وی ادامه داد: ولی می توان کنترل کرد، حرکت آرام نزولی ایجاد کرد و در کنار این حرکت، قدرت خرید مردم را بالا برده و تولید را افزایش داد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اضافه کرد: اگر چنین مکانیسمی به صورت قابل قبولی اجرا شود، مردم به آرامش روحی می رسند و این آرامش روحی کمک بزرگی به کشور است؛ همین که مردم کاهش قیمتها را ولو آهسته آهسته ببینند امیدواری بزرگی در مردم ایجاد می شود.

وی تصریح کرد: همزمان با افزایش تولید در همان مقطع، کشور از گرانی و تورم نجات پیدا خواهد کرد ولی تا زمانی که تولید در ظرفیتهای مطلوب نباشد و گرانیها بیداد کند، قادر نخواهیم بود که گرانیها و تورم را مهار کنیم.

از اصلاح طلبان حتماً می خواهیم که در انتخابات شرکت کنند

نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در مورد حضور اصلاح طلبان در انتخابات اظهار داشت: از اصلاح طلبان حتماً می خواهیم که در انتخابات شرکت کنند، آنها به عنوان جریان سیاسی کشور باید بیایند و حضور پیدا کنند، کشور با یک نظر و یک گروه اداره نمی شود.

وی ادامه داد: طیف های مختلف باید بیایند و در اداره کشور سهیم باشند و مجال تحرک و حضور در صحنه پیدا کنند؛ البته یک نکته مهم باید در نظر گرفته شود و آن اینکه همه باید پایبند قانون باشند.

حجت الاسلام پورمحمدی تأکید کرد: این توصیه هم به اصولگرایان و هم به اصلاح طلبان و خودمان است که باید به قانون ملتزم باشیم و در این صورت هم خودشان، هم خودمان و هم مردم باید این نکته مهم را رعایت کنند.

سابقه ام ضمانت اجرایی کردن شعارهایم است

نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در پاسخ به این سئوال که "رئیس جمهور فعلی وقتی هشت سال پیش می آمدند شعارهایی دادند که مردم به همان شعارها رأی بالا دادند و در دور انتخابات بعدی هم با همان شعارها رأی آوردند، چه ضمانتی برای اجرایی کردن شعارهایتان در صورت رأی آوردن، دارید"؟ بیان داشت: سابقه ام؛ 16 سال مدیر اجرایی وزارت معظمی بوده ام، وزیر کشور بوده ام و وزارت کشور را به سازمان مطلوبی رساندم که همه شهادت می دهند و سوابق خوبی از بنده وجود دارد.

حجت الاسلام پورمحمدی در پاسخ به سئوال دیگر در مورد اینکه "در جایی از قول شما نقل شده که احمدی نژاد موافق شهردار شدن قالیباف نبوده و شما بدون اطلاع ایشان حکم وی را امضا کردید" گفت: نه، این طور نگفتم و بد نقل شده است؛ شورای شهر تهران قالیباف را پیشنهاد داد و بعد هم مخالفتهایی شد.

وی ادامه داد: من گفتم به عنوان وزیر کشور اگر دلیل قاطعی نباشد و پرونده قضایی وجود نداشته باشد، نمی توانم امضا نکنم؛ از طرفی گفتم دوستان رقیب هم بیایند که این نظر سیاسی من بود و مدافع مسئولیت پذیری رقبا بودم، چرا که این امر را به نفع دولت می دانستم و کمک به دولت محسوب می شد ولی من به وظیفه قانونی خودم عمل کردم.