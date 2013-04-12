دولت مدیریت و برنامه ریزی صنعت چای را به گیلان واگذار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله زین العابدین قربانی در خطبه های این هفته نماز جمعه رشت با اعلام اینکه سفر اخیر محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور به استان گیلان برکات فراوانی داشت، افزود: تشکیل کارگروه کشاورزی دولت در استان یکی از این برکات بود.

وی اظهارداشت: در این کارگروه که وزیر جهاد کشاورزی نیز حضور داشت تصمیمات خوبی در زمینه محصولات کشاورزی استان به ویژه چای و برنج گرفته شد.

امام جمعه رشت واگذاری مدیریت و برنامه ریزی صنعت چای به استان از سوی دولت را اقدامی بی نظیر دانست و گفت: استاندار ، نمایندگان مردم گیلان در مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولان استانی باید در شکوفایی صنعت چای تلاش مضاعف داشته باشند.

وی در ادامه به سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) اشاره کرد و افزود: حضرت فاطمه (س) چراغی فروزان و الگویی مناسب برای تمامی مسلمانان است.

آیت الله قربانی دفاع از ولایت را مهمترین ویژگی این بانوی بزرگ اسلام دانست و اظهارداشت: حضرت فاطمه ( س ) با زبان، عمل و با شهادتش از ولایت دفاع کرد و باید از این خصلت بانوی بزرگ اسلام همواره درس آموخت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت هفته سلامت و تبریک به فعالان این عرصه گفت: همانگونه که گفته‌اند عقل سالم در بدن سالم است پس اگر بدن سالم باشد انسان تفکر و اندیشه بهتری نیز دارد.

خطیب جمعه رشت افزود: تامین سلامت و بهداشت مردم از مهمترین دغدغه‌ های مسئولان است و برای این مهم برنامه‌ های مختلفی در استان تدوین شده است.

وی با اعلام اینکه سلامت برای همه انسانها جایگاه خاصی دارد، بیان داشت: تمامی آحاد مردم باید توجهی ویژه به امر سلامت جسمی و روحی خود داشته باشند.

آیت الله قربانی با اشاره به اینکه مشارکت گسترده مردم در انتخابات موجب یاس دشمنان می شود، ادامه داد: مشارکت حداکثری بیانگر اینکه مشکلات تاثیری در عزم و اراده ملت ایران ندارد.

وی گفت: تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نیز باید منطقی و واقع گرایانه باشد، از بیهوده گویی پرهیز و برای مشکلات مردم برنامه ارائه شود.

امام جمعه رشت در ادامه روز ارتش جمهوری اسلامی و حماسه آفرینی های این نیرو را گرامیداشت و جان باختن تعدادی از هموطنان در زلزله بوشهر را تسلیت گفت.