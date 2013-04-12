محمود پیشگاه هادیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص خبر اخراجش از باشگاه ملوان که پنجشنبه شب در برنامه استانی "سکو" مطرح شد، اظهار داشت: در پایان بازی ملوان با آلومینیوم هرمزگان قلبم دچار مشکل شد و بعد از 15 دقیقه به رختکن رفتم. قبلا هم سابقه مشکلات قلبی داشتم و به همین خاطر از مسئولان باشگاه درخواست مرخصی کردم.

وی با بیان اینکه 10 سال است در فوتبال استراحت نکرده، تاکید کرد: نیاز به ریکاوری داشتم چون مسابقات فشرده لیگ برایم مشکل ساز شده بود! وقتی خبر اخراجم در این برنامه عنوان شد چندین خبرنگار با من تماس گرفتند تا از ماجرا با خبر شوند. از مطرح شدن این موضوع تعجب می‌کنم.

مربی ملوان در پایان درباره اینکه تا چه زمانی در کنار تیم حضور ندارد، گفت: دوشنبه یا سه شنبه هفته پیش بود که مرخصی‌ام شروع شده است. بعد از بازی امروز ملوان با پیکان، بازیکنان سه روز استراحت می‌کنند و پس از آن مجددا در تمرینات حاضر می‌شوم.