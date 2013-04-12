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۲۳ فروردین ۱۳۹۲، ۱۶:۱۳

اکبریان در گفتگو با مهر:

راه تحقق حماسه سیاسی و اقتصادی حل مشکلات مردم است

راه تحقق حماسه سیاسی و اقتصادی حل مشکلات مردم است

کرج- خبرگزاری مهر: نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بحث تحقق شعار حماسه سیاسی و اقتصادی اظهار داشت: مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به این شعار بکوشند و بدانند حل مشکلات مردم از عوامل تحقق شعار است.

عزیز اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبق بیانات رهبر معظم انقلاب در سال حماسه سیاسی و اقتصادی  وظیفه مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران در قبال تحقق این شعار بزرگ، بیشتر می شود.

وی در ادامه افزود: از مهمترین مسائل رسیدن به تحقق شعار حماسه سیاسی حل مشکلات و مسائل کوچک و بزرگ مردم کشورمان است.

نماینده مردم کرج، اشتهارد، آسارا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حماسه سیاسی و اقتصادی دو موضوع جداگانه نیست  این شعار در اصل بهم پیوسته و مکمل یکدیگراند.

اکبریان همچنین بیان کرد: حماسه سیاسی زمانی تحقق پیدا می کند که حماسه اقتصادی خلق شده باشد و بتوان از تحریم‌های اقتصادی که مسبب آن دشمنان اسلام هستند جلوگیری کرد.

وی در پایان به مورد دیگر دست یابی به شعار حماسه سیاسی و اقتصادی اشاره کرد و اذعان داشت: حضور باشکوه مردم و مسئولان در برگزاری این دوره از انتخابات یکی دیگر از موارد مهم تحقق اهداف این شعار حماسی است که قطعا مردم و مسئولان کشور در رسیدن به این اهداف پیروز میدان می شوند.

کد مطلب 2031250

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