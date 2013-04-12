مصوبات دولت اطلاع رسانی شود/ وعده هیئت دولت جهت تسریع در تکمیل مصلای سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی در خطبه های نماز جمعه این هفته سمنان ضمن اشاره به سفر دور چهارم هیئت دولت به استان سمنان، این سفر را داری برکات زیادی برای مردم استان ذکر کرد و از مسئولان خصوصا استاندار خواست تا پیرامون آنها اطلاع رسانی مناسبی داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به حجم نامه های مردمی که در سفر رئیس جمهوری در سمنان و شاهرود جمع آوری شده است، گفت: مردم در این نامه ها حاجاتی دارند که ضرورت دارد مسئولان به دقت پاسخگوی آنها باشند.

خطیب جمعه سمنان یادآور شد: بحمدالله در جلسه هیئت دولت وعده ای داده شد که مصلای سمنان ساخته شود و این یکی از برکات سفر بود.

آیت الله شاهچراغی همچنین به نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری و شوراها اشاره داشت و خاطرنشان کرد: حضور کاندیداهای متعدد یکی از راه های رقابت است ولی چیزی که در این رقابت مهم است سالم بودن آن است.

وی ضمن تاکید بر اینکه اگر کسی زمینه ای برای کسب آرای مردم ندارد نباید ثبت نام کند بیان کرد: این گونه افراد با این کارشان فقط زحمتی به دوش شورای نگهبان گذاشته اند.

عضو مجلس خبرگان رهبری ضمن اشاره به اینکه اگر کسی دید اصلح تر از او در عرصه انتخابات حاضر است شهامت داشته باشد و عرصه را به آن فرد واگذار کند، افزود: انتخابات پرشور لازمه حضور کاندیداهای اصلح است.

آیت الله شاهچراغی همچنین با اشاره به فرارسیدن ایام شهادت دخت نبی مکرم اسلامی حضرت فاطمه (س) اشاره داشت و افزود: مهمترین ویژگی این بانوی بزرگ دفاع از حریم ولایت است.

وی ضمن بیان اینکه حضرت فاطمه (س) با زبان و عملش که همان شهادتش بود از ولایت دفاع کرد، افزود: ما نیز باید از این بانوی بزرگ اسلام درس بگیری و همواره پشتیبان ولایت فقیه باشیم.

امام جمعه سمنان حضور مردم در مجالس عزاداری بانوی دوعالم حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا (س) را مورد تاکید قرار داد و افزود: حضور پر رنگ در این مجالس موجب تقویت شیعه و نظام اسلامی می شود.

آیت الله شاهچراغی با اشاره به اینکه همزمان با شهادت این بانوی بزرگ اسلام پیکر تعدادی از شهدای گمنام دفاع مقدس در شهرهای مختلف کشور تشییع می شود، گفت: همه ما مدیون شهیدان و خانواده ایشان هستیم.

وی همچنین در خاتمه ضمن اشاره به وقوع زلزله در استان بوشهر، ضمن ابراز همدردی با مصیبت دیدگان این واقعه، از مردم خواست تا همانند قبل به آسیب دیدگان این حادثه نیز کمک کنند.