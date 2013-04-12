  1. استانها
کواکبیان عنوان کرد:

رئیس جمهور باید مروج اخلاق باشد/ کارت اعتباری جایگزین پرداخت یارانه نقدی

مشهد - خبرگزاری مهر: دبیرکل حزب مردم‌سالاری با بیان اینکه رئیس جمهور باید مروج اخلاق باشد، گفت: اگر اخلاق در جامعه حکمفرما باشد سران سه قوه همانند جزایر منفک عمل نمی‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی کواکبیان ظهر امروز در همایش سراسری اتحادیه اسلامی دانشجویان کشور که در محل دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: در تمام مراحل زندگی باید براساس منویات مقام معظم رهبری و در مسیر اخلاق مداری عمل کرد.

دبیرکل حزب مردم‌سالاری سپس با اشاره به فتنه 88 و یکشنبه سیاه مجلس گفت: داستان یکشنبه سیاه مجلس و فتنه 88 نمادی از ضعف اخلاقی است و به همین دلیل بنده با نام دولت اخلاق مدار پای کار آمده‌ام.

کواکبیان افزود: بنده با نام دولت اخلاقی پای کار آمده ام و در مکتب نبوی و علوی آموخته‌ام هدف از حاکمیت ایجاد معنویت و رعایت موازین اخلاقی است.

وی ریشه فتنه 88 را بی اخلاقی دانست و گفت: نباید با آبروی دیگران بازی کرد و به دنبال کینه‌توزی بود چرا که این امر سبب بروز نا اخلاقی‌ها، بداخلاقی‌ها و فتنه در جامعه می شود.

دبیرکل حزب مردم‌سالاری با اشاره به مشکلات امروز کشور افزود: اقتصاد پیشرفته، خدمت بی‌شائبه، لغو تحریم بین‌‌المللی، اصلاحات همه جانبه و قانون‌مداری مقتدرانه از ضعف‌های موجود در کشور بوده که با رفع آن‌ها می‌توان اخلاق را در جامعه حاکم کرد.

کواکبیان در خصوص یارانه های نقدی نیز اظهار کرد: هدفمندی یارانه ها نقدینگی را در جامعه افزایش داد و موجب رشد تورم شد.

وی افزود: بنده معتقدم کارت اعتباری باید جایگزین هدفمندی یارانه ها شود زیرا در غیر این صورت شاهد افزایش نقدینگی و فرهنگ‌ مصرف‌گرایی هستیم.

دبیرکل حزب مردم‌سالاری سپس با اشاره به دو برابر شدن  قیمت ارز تأکید کرد: در 8 سال جنگ دفاع مقدس ارز 108 تومان بوده در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی 400 تومان و در زمان خاتمی 800 تومان و در پایان دولت احمدی‌نژاد باید به طور طبیعی ارز به 1500 تومان برسد که امروز شاهد رشد دو برابری آن هستیم.

کواکبیان تاکید کرد: افزایش افسار گسیخته نرخ ارز نشانگر بی تدبیری و سوء مدیریت در حوزه اقتصاد است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به هزینه های تبلیغاتی خود گفت: اعتقادی به تبلیغات عکس و پوستر ندارم و از سویی تبلیغات انتخاباتی دروغین و میلیونی را آفت خطرناک و جدی در جامعه می‌دانم.

 

