ضرورت پیگیری مستمر مصوبات سفر دولت/ثمرات حضور نماینده دولت در دامغان لمس شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود ترابی ظهر جمعه در آیین عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته دامغان در مصلای امام خمینی (ره) این شهر ضمن اشاره به دور چهارم سفر هیئت دولت به استان سمنان اظهار داشت: با توجه به اینکه رئیس جمهور به این شهرستان سفری نداشته اند برای جبران این موضوع مصوبات انجام شده در جلسه استانی دولت باید از سوی مسئولان پیگیری شود.

وی یکی از اقداماتی که باید در جهت این مصوبات انجام شود را پیگیری مستمر مسئولان دانست و اضافه کرد: مردم شهرستان دامغان در سفرهای گذشته دولت از خدمات خوبی بهره مند نشده اند لذا انتظار دارند تا در سفر دور چهارم به آنها محبت بیشتری شود.

مردم ثمرات حضور نماینده دولت در دامغان را لمس کنند

امام جمعه دامغان یادآور شد: این شهرستان از نظر تعداد شهدا در طول 8 سال دفاع مقدس بیشترین شهید را نسبت به جمعیت بعد از استان اصفهان داراست که این مهم می طلبد تا دولتمردان در این راستا به مردم این شهرستان خدمات شایانی ارائه دهند.

ترابی به جریان سفر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان نماینده تام الاختیار دولت به شهرستان دامغان پرداخت و افزود: در جریان این سفر مسائل و مشکلات شهرستان با نماینده دولت مطرح شد که امیدواریم برای حل مسائل و مشکلات مطرح شده موثر باشد و مردم ثمرات این حضور را لمس کنند.

وی تصریح کرد: مسئولان شهرستان و استان نیز باید پیگیر جدی مسائل و مشکلات مطرح شده باشند.

ارتش ما ارتشی اسلامی و ولایتمدار است

امام جمعه دامغان همچنین به فرارسیدن 29 فروردین سالروز تاسیس ارتش جمهوری اسلامی ایران اشاره داشت و افزود: ارتش ما ارتشی اسلامی و مردمی بوده و همیشه پیرو واقعی ولایت است.

وی با اشاره به اینکه نظام مقدس جهوری اسلامی ايران يك نظام ولايي است و این نظام رسالت دفاع از مظلومان و مقابله با ظلم را دارد، گفت: این مهم حضور ارتشی معتقد، قدرتمند و ولایی را می خواهد که به حمد الله ارتش ما با تمام توان آماده است.

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری خدا را در نظر داشته باشند

خطیب جمعه دامغان به بحث انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری در 24 خرداد امسال پرداخت و اظهار داشت: این انتخابات از اهمیت والایی برخوردار است و کاندیداها در رقابت های خود باید خدا را در نظر داشته باشند.



ترابی اضافه کرد: مردم شهرستان دامغان در انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری حضور و مشارکت خوبی داشتند و بیش از 85 درصد مردم این شهرستان در انتخابات شرکت کردند.

وی گفت: امیدواریم مردم در سال "حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی" که از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده است حضور و مشارکت فعالی در دو انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و یازدهمین دوره ریاست جمهوری داشته باشند.

تشییع جنازه دو شهید گمنام در دامغان

امام جمعه دامغان همچنین به فرارسیدن سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) پرداخت و گفت: یکی از وظایف ما مسلمانان این است که راه و سیره حضرت فاطمه زهرا (س) در سرلوحه کار و زندگی خود قرار دهیم.

ترابی همچنین در خاتمه، خواستار حضور و مشارکت خوب مردم در مجالس دسته جات و عزاداری حضرت فاطمه زهرا (س) و شرکت در تشییع جنازه دو شهید گمنام در روز 25 فروردین مصادف با سالروز شهادت دخت نبی مکرم اسلام (ص) شد.