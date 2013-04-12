چگونه از وسواس فكري رها شویم/ نحوه رفتار با افراد وسواسی

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین قدم برای رهايي از وسواس فكري اين است كه هنگام تصميم گيري به خود ترديد راه ندهيم و اجازه ندهيم افكار منفي بر ما مسلط شود وگرنه نمي توانيم هيچ كاري انجام بدهيم. بايد هميشه ديدي مثبت نسبت به توانايي هاي خود داشته باشيم و اگر از عواقب احتمالي تصميم خود هراس داشته باشيم قادر به تصميم گيري نخواهيم بود و بايد فكر شكست را از خود دور كنيم تا بتوانيم بر وسواس خويش غلبه كنيم.

تا زماني كه كاملا به اشتباه بودن تصميمات خود پي نبرده ايم، آن را تغيير ندهيم تا رسيدن به نتايج نهايي حوصله به خرج دهيم و هيچ كاري را نيمه كاره رها نكنيم وازاين شاخه به آن شاخه پريدن هيچ حاصلي در بر ندارد.

نبايد اجازه دهيم كه ديگران در تصميم گيري ما دخالت كنند، مگر اينكه قصد مشورت داشته باشيم. در هر حال بكوشيم تصميم نهايي را خود بگيريم و هيچگاه عجولانه تصميم نگيريم، ممكن است شكست بخوريم و شكست زمينه وسواس را بيشتر مي كند به طوري كه ديگر قادر به تصميم گيري نباشیم.

نحوه رفتار با افراد وسواسي

استرس و موارد بحران وضعيت بيمار را بدتر مي كند و احتمال عود را افزايش مي دهد، لذا عليرغم ايجاد مشكلات و آشفتگي در خانواده به واسطه اين بيماري در منزل سعي نمائیم فضاي آرامي برقرار باشد، چرا که بيمار وسواسی نياز به درك خود از طرف ديگران دارد لذا پايين آوردن انتظارات به طور موقت، مهربان و شكيبا بودن كمك كننده خواهد بود و اين را بايد بدانيم بيمار براي رفع اضطراب خود دست به اعمال وسواس گونه مي زند و هيچ كس به اندازه خود او از رفتارهايش متنفر نمي باشد، لذا از قضاوت و يا مسخره نمودن اعمال او حذر نماييم.

ما نبايد درگير رفتارهاي وسواس گونه بيمار شويم، اما حد و حدود اين اعمال بايد به روشني مشخص شده و فرد وسواسي طبق همان محدوديت ها و قواعد عمل نمايد و هرگز به بيمارجهت ترك اعمال خود فشار وارد نياوريم و حركات رفتاري كه براي بيمار سخت است و قادر به انجام آن نمي باشد به صورت آهسته و در درازمدت تغيير دهيم و هميشه تغييرات را به بيمار گوشزد نماييم.

خشونت، تهديد به خودكشي و يا ديگركشي را جدي بگيريم و بايد مواظب اعتماد به نفس بيمار باشيم و به جاي او تصميم نگيريم، ولي در تصميم گيري او را كمك نماييم و فعاليت هايي را كه باعث صرف انرژي مي شود مثل دويدن، شنا و ورزش هاي گوناگون را جزء فعاليت هاي روزانه بيمار قرار دهيم.

تلاش موفقيت آميز فرد براي موفقيت در برابر وسواس را مورد تشويق قرار دهيم و دائم رفتارها و علائم بيماري را زير نظر داشته باشيم و در صورت ظهورعلائم جديد و علائم عود بیماری، مسئله را با درمانگر در ميان بگذاريم.

در منابع اسلامي وسواس پديده شناخته شده اي است و به آن به عنوان وسوسه اي از سوي شيطان اشاره مي شود. به عنوان مثال در كتاب اصول كافي باب عقل و جهل آمده که در نزد امام صادق (ع) شخصي را به عقل و درايت نام بردند و گفتند او وسواس دارد، حضرت فرمود: چگونه عاقل است در حالي كه شيطان را اطاعت مي كند؟

توصيه عملي

رساله عمليه مرجع تقليد خود را دقيقا مطالعه كنيم "به خصوص بخش هاي مربوط به طهارت، نجاست، غسل و وضوو خود را ملزم كنيم كه براي غسل و وضو يا آب كشيدن بدن، لباس و يا چيزهاي ديگر را به همان كيفيت كه در رساله آمده عمل نماييم و از زياده روي جدا پرهيز كنيم و بعد از اينكه طبق رساله غسل كرديم يا چيزي را با آب شستشو داديم و آب كشيديم، هيچگونه شكي در طهارت آن به دل راه ندهيم و اگر احساس مي كنيم هنوز پاك نشده ايم و يا غسل و وضو تحقق پيدا نكرده اعتنا نكنيم و با همان وضع نماز بخوانيم و ساير كارهاي خود را انجام دهيم.

اگر مبتلا به وسواس در شستشو هستيم خود را در معرض چيزهاي نجس و آلوده قرار دهيم و يا به تجسم چنين موقعيت هايي بپردازيم و از انجام دادن آن كار خودداري نكنيم و از فردي بخواهيم خودش را در معرض اين موقعيت ها يا موضوع هاي ذكر شده قرار دهد بدون اينكه" واكنش بي اختياري" از خودش نشان دهد، سپس ما نيزهمان كار را انجام دهيم. اين كار باعث مي شود موضوع ها يا موقعيت هاي اضطرارآور، كم كم اثر خود را از دست بدهد و اضطراب ما كاهش پيدا مي كند و در واقع ريشه و علت اصلي وسواس اضطراب از بين برود.