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۲۳ فروردین ۱۳۹۲، ۱۶:۲۴

آیت الله جعفری عنوان کرد:

لزوم هوشیاری در برابر توطئه های دشمنان/فرهنگ شهادت عاملی برای هراس دشمنان

لزوم هوشیاری در برابر توطئه های دشمنان/فرهنگ شهادت عاملی برای هراس دشمنان

کرمان - خبرگزاری مهر: امام جمعه کرمان با اشاره به تلاش ها و ایثارگری های رزمندگان در دوران هشت سال دفاع مقدس گفت: همین فرهنگ ایثار و شهادت باعث هراس دشمنان شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید یحیی جعفری در خطبه های نماز جمعه این هفته کرمان بر لزوم ترویج فرهنگ شهادت و ایثارگری در جامعه تاکید کرد و اظهار داشت:  در دوران هشت سال دفاع مقدس رزمندگان ایران اسلامی با اعتقاد و عزمی راسخ در مقابل دشمنان ایستادگی کردند و شهادت را باعث عزت و افتخار می دانستند.

وی ادامه داد: دشمنان اسلام از وجود این روحیه در بین امت اسلامی هراس دارند و می دانند که همین روحیه شهادت طلبی است که باعث پیروزی ایران اسلامی بر دشمنان شده است.

آیت الله جعفری گفت: برای به ثمر رسیدن و حفظ انقلاب شکوهمند ایران اسلامی ایثارگری های زیادی صورت گرفته و جان های بسیاری نثار شده است و بر ماست که امروز با پیروی از راه شهدا ادامه دهنده راه آنها باشیم.

آیت الله سید یحیی جعفری تصریح کرد: دشمنان نظام و انقلاب همواره در پی توطئه چینی علیه نظام هستند و برماست که با هوشیاری این دسیسه ها را نقش برآب کنیم.

وی بر لزوم هوشیاری خانواده ها تاکید کرد و گفت: امروز دشمنان وارد جنگ نرم شده اند و یکی از حربه های آنها منحرف کردن افکار افراد جامعه به ویژه جوانان از طریق ماهواره هاست که می تواند اثرات مخرب و زیان باری را به همراه داشته باشد.

امام جمعه کرمان گفت: معنویت باید در زندگی افراد پررنگ تر شود زیرا این امر می تواند بسیاری از نقشه های دشمنان را نقش برآب کند.

وی در ادامه با اشاره به شهادت حضرت فاطمه زهرا( س) گفت: این بانوی بزرگوار بهترین الگو برای زنان جهان و به ویژه زنان مسلمان است.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان تصریح کرد: زندگی ائمه اطهار( ع) سرشار از درس های عمیقی است که می تواند چراغ راه زندگی انسان ها باشد و آنها را به سرمنزل مقصود برساند.

کد مطلب 2031274

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