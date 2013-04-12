انتقاد از وضعیت حجاب/ بسیاری از مجالس عروسی آمیخته با گناه و معصیت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسین رکنی حسینی درخطبه های این هفته نمازجمعه بردخون با توصیه خود ونمازگزاران به رعایت تقوای الهی با اشاره به سالروزحضرت فاطمه(س)اظهار داشت: حضرت فاطمه زهرا(س)شخصیت کاملی بود که از زندگی او درس های زیادی می گیریم و تاکنون هیچ کس نتوانسته حق مطلب را ادا کند و به گفته امام راحل(ره)اگر مرد بود بی شک به پیامبری می رسید.

وی افزود: تأسف بار است پس از 35 سال از انقلاب اسلامی چادر و روسری برای عده ای ننگ باشد و آن را عامل عقب ماندگی بدانند و روز به روز تعداد چادرها کمتر و مانتوها کوتاه تر شود و زنان با هزار گونه آرایش در کوچه و خیابان حاضر شوند هر چند که خواهران باید برای شوهران آراسته باشند نه اینکه برای نامحرمان آرایش کنند.

رکنی حسینی اضافه کرد: چرا در فروشگاه ها مانتو بلند پیدا نمی شود و برخی چادر را باعث زشتی و کسر شأن می دانند و دانشجویان از چادر و حجاب پرهیز می کنند و اگر فردی مقید باشد مسخره می شود و آیا این پیروی از فاطمه زهرا است؟ آیا انقلاب کردیم که چادر را کنار بگذاریم؟.

خطیب جمعه بردخون ادامه داد: عروس را داخل ماشین می گذارند و با بوق و صدا در شهر می چرخانند و تا نیمه شب با استفاده از وسایلی نظیر ارگ صدای موسیقی و ترانه پخش می کنند و عکس‌ها را در دید نامحرمان قرار می دهند، آیا باز حضرت فاطمه(س)الگوی ما است.

وی مجالس عقد و عروسی را آمیخته با گناه و معصیت دانست و گفت: رسانه‌ها به‌ویژه صدا و سیما پیش قدم شوند و با پخش برنامه های فرهنگی مردم را آگاه کنند، کشور ما برای دنیا اسوه است و هر چادری که از سر یک زن می افتد چراغ سبزی به دشمن است پس تلاش شود در مسیرحضرت زهرا(س) حرکت کنیم.

امام جمعه بردخون با اشاره به 29فروردین روز ارتش ونیروی زمینی و تقدیر از ایثار و تلاش آنان گفت: مذاکرات 5+1 نتیجه ای نداشت زیرا آمریکا اینگونه می خواهد و قصد دارند حضور مردم را در انتخابات کمرنگ کنند ولی کور خوانده اند و باز مأیوس خواهند شد.

رکنی حسینی ضمن تسلیت درگذشت تعدادی از مردم در زلزله شنبه گفت: این حادثه مایه تأسف شد پس باید درس بگیریم که هیچ کس به آینده خود آگاه نیست و در هر زمان باید آماده مرگ باشیم.

وی ضرورت تحصیل در حوزه های علمیه را یادآورشد و ابراز داشت: در منطقه نیروهای روحانی اندکی داریم که با توجه به هجمه فرهنگی دشمن نیازمند افزایش روحانیون هستیم و مردم باید فرزندان خود را به حوزه های علمیه اعزام کنند تا در علوم حوزوی تحصیل کنند هر چند ورود به این عرصه سختی‌ها و مشکلاتی دارد و نیاز به استعداد و علاقه دارد.

خطیب جمعه بردخون با انتقاد از وضعیت نانوایی های شهر گفت: روز به روز بر تعداد آنها افزوده می شود اما کیفیت نان کاهش می یابد هر چند مشکلات آرد و کارگر را بیان می کنند که این قانع کننده نیست.

وی خاطرنشان کرد: برخی نان‌ها مانند آدامس از گلو پایین نمی‌رود که اگر یک نانوایی با کیفیت در منطقه فعالیت کند بهتر از چند نانوایی بدون کیفیت است و مردم ناچارند باز به سمت نان سنتی بروند و در خانه نان بپزند.