رقابتهای انتخاباتی همراه با رفاقت، دوستی و صمیمیت باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام در خطبه های این هفته نماز جمعه شهرکرد با اشاره به معاد ادامه داد: قرآن برای اثبات معاد اصرار دارد و قرآن دلالیل مختلفی در خصوص اثبات معاد دارد.

وی عنوان کرد: یکی از دلایل اصحاب کهف است و قرآن این قضیه را بیان می کند و یکی از نتایج این قضیه اثبات معاد است و اصحاب کهف به مدت 309 سال در خواب هستند و هیچ گونه آسیبی به آنها نرسیده است واز بعد از 309 سال آنها را خداوند بیدار کرده است و مردم را از خواب آنها آگاه ساخت و همانطور که خداوند می تواند انسانها را به مدت 309 سال به خواب ببرد به همان صورت می تواند انسان زنده را بمیراند و دوباره زنده کند.

وی یادآور شد: ماندگاری بر توحید و زندگی را بر اساس توحید شکل دادن و بر اساس توحید ادامه دادن شامل یک زندگی معنوی است.

وی اظهار داشت: کسی که پول، مقام شهرت، خا نواده را برای غیر خدا بخواهد در واقع دین غیر خدا را پرستش کرده است و در اصل مانند انسانهای بت پرست است.

امام جمعه شهرکرد یادآور شد: بکوشیم که بر اعمال و رفتار ما خداوند حاکم باشد.

وی تصریح کرد: در هفته سلامت هستیم و باید آنرا جدی بگیریم و مسئولان نظام هم باید سرمایه گذاربهای لازم را در زمینه سلامت انجام دهند و تا به حال انصافا در این زمینه بسیار خوب کار شده است.

وی عنوان کرد: سلامت یک نعمت خدادادی است وباید قدر آنرا بدانیم و در حفظ آن کوشا باشیم.

وی با اشاره به اینکه 29 فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و روز نیروی زمینی است که باید این روز را گرامی بداریم، اذعان داشت: نیروی مسلح از مرزهای وسرزمین اسلامی دفاع می کند که این خود ارزش بسیار والایی است.

وی تاکید کرد: زلزله بوشهر بسیار تاسف بار و غم انگیز بوده است و قلبها را جریحه دار کرد و این زلزله آزمون الهی است برای کسانی که در این زلزله آسیب دیده اند و برای افراد شاهد این یک آزمون الهی است که امیدوارم از این امتحان الهی به خوبی بیرون بیایند.

وی ادامه داد: مردم به هر میزانی که می توانند کمک های خود را به هلال احمر برای کمک به زلزله زده ها تقدیم کنند.

وی با اشاره به انتخابات شوراها و ریاست جمهوری ادامه داد: انتخابات شوراها مسئله بسیار مهمی است که با حضور در انتخابات در سرنوشت خود مشارکت کرده ایم و با حضور در انتخابات شورای شهر و روستا، اداره شهر و روستای خود را به افراد توانمند واگذار کرده ایم و کسی باید در این انتخابات کاندید شود که به منافع شهر و منافع مردم با اندیشد و به مردم خدمت کند و فردی سالم و خدمتگزار و دارای علم و مدیریت و صلاحیت باشد و برای آبادانی شهر و روستا برنامه ریزی و تلاش کند.

وی یادآور شد: باید نسبت انتخابات شورای شهر و روستا حساسیت نشان دهیم تا شورای خوب مفید و موثر داشته باشیم.

وی با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد: خطابم به کسانی است که در این عرصه حضور پیدا می کنند و به حمایت از کاندیداها می پردازند و هم اکنون باید کارها و معیارها به گونه ای باشد که زمینه اختلاف و رقابت های نادرست را ایجاد نکند و رقابتها باید همراه با رفاقت، دوستی و صمیمیت باشد و مانع تفرقه و کینه توزی بین افراد شود.