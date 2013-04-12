مضمون 90 درصد وصیت نامه شهدا پیروی از ولایت فقیه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نژاد بعدازظهر جمعه در نهمین یادواره شهدا و پنج شهید گمنام شهرستان قشم که با حضور جمع کثیری از مردم، امام جمعه و مسئولان دولتی، بسیج و فرماندهان نیروی انتظامی شهرستان، در گلزار شهدای قشم و جوار امامزاده سیدمظفر برگزار شد. با بیان اینکه وی افتخار مطالعه تمام وصیت نامه های شهدا را داشته به دو مورد مشابه در بیش از 90 درصد وصیت نامه ها اشاره کرد که آمده است: پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به کشور ما آسیبی نرسد.

وی ادامه داد: امروز اگر می خواهیم راه شهدا را ادامه بدهیم، راه همین است.

سرهنگ پاسدارعلی نژاد تشریح کرد: امسال بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی است که رهبر معظم انقلاب با آگاهی از نقشه ها و توطئه دشمنان، بیان فرموده اند. علی نژاد در ادامه، انتخابات آتی را یکی از رویدادهای مهم سیاسی کشور در سالجاری بر شمرد.

وی دومین مورد مشابه در وصیت نامه های شهدا را مربوط به حجاب دانست و به نقل از وصیت نامه شهدا گفت: خواهرم، حجاب تو کوبنده تر از خون من است.

وی ادامه داد: امروز جامعه بیش از گذشته به معنویت، حجاب و فرهنگ دینی نیاز دارد.

علی نژاد در پایان تبیین کرد: امروز باید ببینیم در مسیر شهدا حرکت می کنیم یا مسیر را کج می رویم.

وی با اظهار خشنودی از برنامه های فرهنگی همچون محافل شهدا و راهیان نور که همواره از تاکیدات مقام معظم رهبری بوده و مورد استقبال دانشجویان و جوانان کشور قرار گرفته، گفت: امروز به برکت خون شهدا جوانان ما در مسیر انقلاب و اسلام و قرآن قرار گرفته اند.

همچنین سرهنگ پاسدار حمید ماندگاری با بیان اینکه بسیاری از کشورهای ابرقدرت امروز یارای مقابله با کشور ما را ندارند، عزت و سربلندی امروز کشور را مدیون روحیه شهادت طلبی ایرانیان و خون های پاک شهیدانی ذکر کرد که جان خود را فدای عزت و سربلندی و استقلال این کشور کردند.



فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قشم، شهدا را حایز جایگاه و مرتبتی والا عنوان کرد و ادامه داد: شهیدان جان خود را فدا کردند تا ما امروز در سایه نظام مقدس جمهوری اسلامی زندگی دینمدارانه همراه با عزت و سربلندی داشته باشیم.



