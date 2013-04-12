رشد 80 درصدی بازدید مسافران از جاذبه های طبیعی و تاریخی چهارمحال و بختیاری

مژگان ریاحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بازدید مسافران از جاذبه های طبیعی و تاریخی چهارمحال و بختیاری نسبت به سال گذشته در ایام نوروز 80 درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: بیش از چهار میلیون و950 هزار نفر از جاذبه گردشگری و تاریخی و کانونهای گردشگری استان چهارمحال و بختیاری در ایام نوروز بازدید کرده اند.

مدیر کل میر اث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه امسال نسبت به سال گذشته ورود مسافر به استان افزایش یافته است، گفت: پل زمان خان، پیرغار، گرداب بن، آبشار شیخ علی خان، سیاسرد، سرداب رستم آباد، چشمه برم، دریاچه شلمزار و پارک تفریحی-گردشگری ملت از پر بازدید کننده ترین کانون های گردشگری شهرستان های استان بوده که مورد توجه مسافران و گردشگران نوروزی در این استان قرارگرفته اند.

وی تاکید کرد: استان چهارمحال و بختیاری به لحاظ داشتن آب و هوای مناسب و شرایط توپوگرافی خاص دارای جاذبه های گردشگری بسیارزیادی است که توجه به معرفی این جاذبه ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی اظهار داشت: رسانه ها در معرفی جاذبه های گردشگری این استان بیشتر تلاش کنند.