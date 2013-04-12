کاروان عزاداری فاطمه زهرا (س) به سمت مزار شهدای گمنام بهارستان به حرکت در آمد

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم که با هماهنگی و نظارت ستاد برگزاری اقامه نماز عبادی و سیاسی جمعه و با مشارکت هیئت رزمندگان اسلام در این شهر برگزار شد که بیش از صدها نفر از عاشقان آن حضرت در این مراسم عزاداری شرکت کردند و برای شهادت مظلومانه دخت پیامبر گرامی اسلام به سینه زنی و مرثیه سرائی پرداختند.

این مراسم که در قالب کاروان ازمقابل مصلای بزرگ این شهر تا امامزاده قاسم جوارشهدای گمنام هشت سال دفاع مقدس بود آغاز و هیئات عزاداری با حرکت منسجم خود به سینه زنی در بین مسیر پرداختند که از حضور بی نظیری برخوردار بود.

در این مراسم عزاداری که روحانیون شهر نیز حضور فعالی داشتند، امام جمعه بخش گلستان گفت: باید تمام سعی و تلاشمان بر این باشد که مراسمی برگزار کنیم که موجب شادی قلب امام زمان (عج) شود.

حجت الاسلام سید مرتضی صفایی با اشاره به خصوصیات آن حضرت نیز اظهار داشت: فاطمه زهرا (س) برغم همه محدودیتهای در تمامی صحنه ‌های سیاسی، اجتماعی و... حضور فعالی داشت و در آن زمان با یک بصیرت الهی توانست کفار را شکست دهد و صدای اسلام و حقانیت را افشا کند.



رئیس شورای فرهنگ عمومی بخش گلستان اضافه کرد: این بانوی اسلام یکی از بهترین و کامل‌ ترین الگو برای زنان مسلمان به شمار می رود، چراکه حضرت زهرا(س) تنها الگویی است که تمامی کمالات را در بهترین شکل آن را دارد.

وی با اشاره به دیگر خصوصیات ارزشمند آن حضرت (س) نیز اظهار داشت: تشییع غریبانه ایشان سبب شد تا صدای این تشییع در تاریخ بپیچد و این نشان از تدبیر آن حضرت بود که اینگونه در تاریخ بشریت درخشید.

صفایی با اشاره به روز شهادت آن حضرت نیز گفت: در سالروز شهادت بانوی جهان اسلام ویژه برنامه های تدارک دیده شده که در آن روز اجرا خواهد شد.

وی هچنین تشییع نمادین حضرت فاطمه زهرا(س)، برگزاری دو همایش بزرگ صبح و عصر در امامزاده باقر و جوار شهدای گمنام شهر گلستان را بخشی از این برنامه ها برشمرد و در پایان از تمامی هیئات عزاداری و عموم علاقمندان و دوستداران آن حضرت خواست تا با حضور یکپارچه خود بار دیگر ارادت قلبی خود را به آن حضرت اثبات برسانیم.