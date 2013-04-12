كشف 50 فقره كيف قاپي در غرب استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ منصور خدادادي با اعلام اين خبر اظهار داشت: در پي وقوع چند فقره سرقت كيف قاپي در شهر انديشه شهريار، ماموران انتظامي کلانتري 16 انديشه دستگيري سارقان را در دستور کار خود قرار دادند.



وی افزود: در تحقيقات اوليه و بررسي شيوه و شگرد سارق از مالباختگان مشخص شد سرقتها توسط يک سارق سابقه دار و عمدتا در زمانهاي خلوت خصوصا ظهرها انجام مي شود كه بلافاصله مشخصات سارق در اختيار واحدهاي گشتي کلانتري 16 انديشه قرار گرفت و با تلاش شبانه روزي پليس سارق کيف قاپ در اطراف يک مرکز تجاري مورد شناسائي قرار گرفته ودستگير شد.



رئيس پليس آگاهي فرماندهي انتظامي ويژه غرب استان تهران عنوان کرد: در تحقيقات پليس از متهم دستگيرشده بنام " شرافت- م" فرزند محمد افضل 19 ساله، وي به 50 فقره سرقت كيف قاپي در شهريار و انديشه اعتراف کرد.



خدادادي با اشاره به شناسائي 17 نفر از مالباختگان و شاکيان ادامه داد: يکي از شاکيان پس از شناسائي سارق گفت ساعت 21 شب روز 12 فروردين، در بن بستي در نزديک يک مرکز تجاري توسط 1 نفر مورد زورگيري قرار گرفته و بر اثر ضربه چاقو از ناحيه شکم مجروح و گوشي تلفن همراهم نيز به سرقت رفت.



در بازرسي از منزل و مخفيگاه متهم، مقاديري اموال مسروقه از قبيل لوازم آرايشي، لباس، کيف و کفش زنانه کشف شد و متهم مدعي شد اين اموال متعلق به شکات است.



دستگيري 104 سارق با کشف 75 فقره سرقت در ملارد

فرمانده انتظامي شهرستان ملارد درغرب استان تهران با اشاره به عملکرد مطلوب پليس در 20 روز گذشته گفت: با دستگيري 104 سارق 75 فقره انواع سرقت کشف شد.



سرهنگ محسن صفری اظهار داشت: طی 20 روز گذشته، با تلاش مضاعف کارکنان انتظامي و انجام هشت مرحله طرح پاکسازي نقاط آلوده و جرم خيز، انجام مأموريت هاي هدفمند، موثر و سريع پليس در برخورد با مجرمان در دستور کار قرار گرفت.



وی افزود: ماموران انتظامي در مدت زمان گذشته موفق به دستگيري 104 نفر سارق، سه مالخر و 19 توزيع کننده مواد مخدر شدند.



صفري در ادامه از کشف 502 گرم انواع موادمخدر، مقاديري سي دي غيرمجاز، مشروبات الکلي و دستگيري دو سارق کيف قاپ خبر داد.



این مسئول عنوان کرد: با دستگيري سارقان 44 دستگاه خودرو، 13 دستگاه موتور سيکلت، هشت دستگاه راديو پخش خودرو، هشت عدد پنل و دو دستگاه تلفن همراه از سارقان کشف شد.