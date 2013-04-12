کاندیداها 5 عضو فرابخشی کابینه را معرفی کنند

احمد توکلی نماینده تهران در برنامه تلویزیونی شناسنامه در پاسخ به این سوال که چرا دیگر در انتخابات ریاست جمهوری کاندید نشدید اظهار داشت:از لحاظ جسمی دیگر توان کار سنگین ندارم و از نظر پزشکی مجاز به این کار نیستم. الان هم شکر خدا آنقدر همه نامزد شده اند که نیازی به حضور من نیست. در پاسخ به یکی از دوستان که از من پرسید چرا کاندید نمی شوی گفتم که حضرت جبرائیل چون هر شب باید به افراد زیادی سر بزند و به آن ها بگوید که شما تکلیف دارید وارد عرصه انتخابات شوید، وقت نمی کند به من بگوید که کاندیدا شوم، در نتیجه من کاندیدا نشدم.

وی در مورد تعدد غیر معمول کاندیداها برای تصدی پست ریاست جمهوری یازدهم گفت: بخش زیادی از این موضوع به فقدان حزب در کشور مربوط می شود. فکر می کنم بخش قابل توجهی از دوستانی که اعلام کاندیداتوری کرده اند تا آخر در صحنه رقابت باقی می مانند و این موضوع، اتفاق مضری است. وقتی تکثر اتفاق بیفتد مردم به این فکر میفتند که ریاست جمهوری چه چیزی دارد که این افراد اینقدر تلاش می کنند به آن برسند و در نتیجه باعث کاهش اعتماد مردم می شود به جای اینکه به افزایش مشارکت بیانجامد.

توکلی ادامه داد: د رشرایط کنونی مردم نگران می شوند و از خود می پرسند آیا این کاندیداها خودشان همدیگر را نمی شناسند و نمی دانند چه کسی از چه کسی قویتر است ، با آنقدر تلقی شان از خودشان مثبت است که ضعف های خود را نمی بینند ؟ آرزو می کنم این موضوع اصلاح شود.

وی گفت: فکر می کنم یکی از راه هایی که باعث می شود کاندیداهای اصلح در صحنه باقی بمانند این است که از این دوستان بخواهیم تعدادی از وزیران فرابخشی خود را معرفی کنند.

نماینده تهران وزیران اقتصاد و دارایی ، خارجه ، کشور ، و اطلاعات همچنین رئیس بانک مرکزی و معاون اول رئیس جمهور را به عنوان این اعضای کلیدی و فرابخشی نام برد و گفت جز وزیر اطلاعات که معرفی وی معاذیری داشته و نظر رهبر انقلاب نیز در این معرفی اطمینان خاطر ایجاد می کند ، 5 عضو دیگر فرابخشی کابینه باید از سوی کاندیداها معرفی شوند .

وی ادامه داد : کاندیداها همچنین باید بگویند در بخش های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چه مشی از مشی های موجود 34 ساله انقلاب را ترجیح می دهند. در این صورت وزن کاندیداها بیشتر مشخص می شود و مردم راحت تر می توانند انتخاب کنند.

وی درپاسخ به این سئوال که آیا بازهم کاندید ورود به مجلس خواهید شد یا خیر، گفت: بستگی به وضع و حال جسمانی خودم و اقتضاعات زمان دارد. فعلاً تصمیمی ندارم.

توکلی در خاتمه برنامه در پاسخ به سئوال مجری مبنی بر اینکه چه کسی را در زندگی بیشتر از همه دوست دارد ، گفت: در زندگی شخصی همسرم و در زندگی اجتماعی، انقلاب را بیش از هر چیز دیگری دوست دارم. من می گویم دوتا زن دارم ، زن اولم انقلاب است.