نفرات اول و دوم اوزان هفتگانه مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان مرحله اول(مقدماتی) رقابتهای انتخابی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان، یاسر حیدرقلی نژاد، سینا امینی، محسن آقاجانی، جعفر قاسمی، مسعود مددی، اباذر اسلامی و فردین معصومی به ترتیب در اوزان هفتگانه به مقام قهرمانی رسیدند.

بنا بر این گزارش نتایج دیدارهای فینال این رقابتها به شرح زیر است:

55 کیلوگرم:

علیرضا حاتمی( مازندران) – یاسر حیدرقلی نژاد(گلستان)- برنده (2 برصفر، یک بر 2، صفر بر2)

60 کیلوگرم:

عارف علیزاده(مازندران) – سینا امینی( مازندران)- برنده ( یک بر صفر، صفر بریک، صفر برسه)

66 کیلوگرم:

محسن آقاجانی(تهران) - برنده – صائب کلانتری(مازندران)(یک بر3، ضربه فنی)

74 کیلوگرم:

جعفر قاسمی(مازندران) - برنده – مصطفی یوسفی (تهران)( صفر بر2، 6 برصفر، 2 برصفر)

84 کیلوگرم:

مسعود مددی(البرز) برنده – صابر امامقلی پور(مازندران)(یک بر صفر، 2 برصفر)

96 کیلوگرم:

حامد طالبی زرین کمر(مازندران) – اباذر اسلامی(مازندران) - برنده( یک بر صفر، یک بر4، 2 بر3)

120 کیلوگرم:

فردین معصومی(گیلان) – برنده – جعفر شمس ناتری(مازندران)( یک بر صفر، یک برصفر)

در این رقابتها در هر وزن حداکثر 8 کشتی گیر مجوز حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان برای شرکت در رقابتهای جهانی مجارستان را کسب می‌کنند.

