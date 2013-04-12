70 درصد مشكلات موجود در كشور به دليل ناكارآمدي دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا باهنر عصر جمعه در ديدار با اصولگرايان خراسان شمالي عنوان كرد: با وجود اينكه نظام اسلامي در طول 34 سال گذشته در زمينه هاي مختلف پيشرفت هاي شگرفي كرده و رتبه خود را در سطح بين المللي به ميزان چشمگيري ارتقاء داده است؛ اما در زمينه مسائل اقتصادي آنگونه كه بايد و شايد رشد نداشته ايم.

وي با بيان اينكه در بحث اقتصادي كارهاي مهمي در كشور انجام شده اما اين اقدامات در شان نظام و ملت ايران نبوده است، اظهار داشت: مقام معظم رهبري نيز با توجه به اين مسئله در طول چند سال گذشته، مسائل اقتصادي را در شعار سال مطرح كرده و بر لزوم رفع مشكلات و موانع تاكيد كرده اند.

دبير كل جامعه اسلامي مهندسين در ادامه بسياري از مشكلات موجود در كشور در زمينه اقتصادي را نتيجه عملكرد دولت ها دانست و افزود: در حالي كه در ابتداي دولت نهم حجم نقدينگي در كشور هفتاد هزار ميليارد تومان بود هم اكنون و در پايان دولت دهم اين ميزان به بيش از 500 هزار ميليارد تومان افزايش يافته و اين موضوع افزايش تورم، كاهش قدرت خريد مردم و بسياري از مشكلات ديگر اجتماعي و اقتصادي را به بار مي آورد.

وي با بيان اينكه براي رسيدن به چشم انداز سال 1404 مي بايست كشور در هر سال حدود 8.6 درصد رشد اقتصادي داشته باشد در حالي كه اين ميزان در طول هفت سال گذشته كمتر از چهار درصد بوده است، تصريح كرد: رشد اقتصادي نامتناسب سبب مي شود تا كشور نتواند به اهداف سند چشم انداز 20 ساله كه يكي از آنها قدرت اول اقتصادي در منطقه است، دست يابد.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه در سال گذشته ارزش پول ملي حدود 70 درصد كاهش يافت، اظهار داشت: برخي از مسئولين در ابتدا تحريم ها را كاغذپاره مي ناميدند و در مورد بي تاثيري اين تحريم ها شعار مي دادند اما همين افراد در حال حاضر مشكلات فعلي كشور را نتيجه تحريم كشورهاي غربي ذكر مي كنند.

وي با تاكيد اينكه هر دو اظهارنظر در مورد تحريم ها نيز نادرست است، افزود: تحريم ها حداكثر 30 درصد از مشكلات موجود در كشور را ايجاد كرده اند و بقيه مشكلات به دليل ناكارآمدي دولت بوجود آمده است.

باهنر اضافه كرد: البته دولت هاي نهم و دهم اقدامات بسيار خوب و موثري نيز همانند طرح مسكن مهر انجام داده اند اما همين فعاليت ها نيز به دليل اجراي نامناسب مشكلات متعددي را براي كشور بوجود آورده اند.

وي گفت: براي اجراي طرح مسكن مهر در حال حاضر بانك مسكن 40 هزار ميليارد تومان به بانك مركزي بدهكار است و اين مسئله سبب افزايش نقدينگي و بالا رفتن قيمت ها مي شود.

نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي در ادامه در مورد انتخابات رياست جمهوري يازدهم نيز عنوان كرد: در انتخابات سال جاري سه طيف اصلاح طلبان، اصولگرايان و حاميان دولت فعلي حضور خواهند داشت.

وي اظهار داشت: در جناح اصلاح طلبان با وجود اينكه تاكنون مسئله عدم حضور خاتمي و هاشمي رفسنجاني مطرح شده اما نمي توان با قطعيت از عدم حضور اين دو خبر داد و امكان دارد يكي از آنها نامزد انتخابات شود؛ ولي در هر صورت افرادي از اين جناح به طور قطع و يقين در انتخابات كانديد خواهند بود.

دبيركل جامعه اسلامي مهندسين در مورد نامزد مورد نظر اصولگرايان نيز گفت: در حال حاضر ائتلاف 2+1 متشكل از علي‌اكبر ولايتي، محمدباقر قاليباف و غلامعلي حدادعادل و ائتلاف پنج گانه متشكل از اينجانب، منوچهر متکی، علی اکبر ابوترابی فرد، مصطفی پورمحمدی و یحیی آل اسحاق تشکیل شده كه در پايان از هر كدام از اين دو ائتلاف يك نامزد معرفي خواهد شد.

محمدرضا باهنر طيف ديگر حاضر در گردونه انتخابات رياست جمهوري را نامزد جناح دولت ذكر كرد و افزود: با وجود اين سلايق در انتخابات پيش رو، مردم ايران اسلامي با بصيرت و آگاهي خود بار ديگر با حضور پرشور در انتخابات افتخار ديگري بر مجموعه افتخارات نظام مي افزايند.

