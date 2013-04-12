  1. استانها
  2. البرز
۲۳ فروردین ۱۳۹۲، ۱۸:۳۶

حدادپور به مهر خبر داد:

رایزنی برای اجرای طرح زوج و فرد جاده چالوس

رایزنی برای اجرای طرح زوج و فرد جاده چالوس

کرج- خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استاندار البرز از رایزنی برای اجرای طرح زوج و فرد در جاده چالوس خبر داد.

کاوه حدادپور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر افزود: عملیات طرح زوج و فرد جاده چالوس در دستور کار شورای ترافیک البرز قرار دارد و هم‌اکنون در حال رایزنی با استان هستیم.

وی گفت: حدود چهار هزار نفر از افراد که بومی نشینان چالوسی هستند برای اینکه بتوانند به سهولت در جاده رفت و آمد کنند، قرار است مجوز بگیرند، اما مابقی افراد که غیربومی اند، بابت تردد مجوز دریافت نخواهند کرد.

معاون عمرانی استاندار البرز در پایان یادآور شد: افراد غیربومی که از دریافت مجوز بی‌بهره‌اند، اشخاصی هستند که برای تفریح، کار و رفت‌وآمد کوتاه‌مدت از جاده چالوس تردد می‌کنند.

کد مطلب 2031324

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها