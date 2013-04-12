رایزنی برای اجرای طرح زوج و فرد جاده چالوس

کاوه حدادپور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر افزود: عملیات طرح زوج و فرد جاده چالوس در دستور کار شورای ترافیک البرز قرار دارد و هم‌اکنون در حال رایزنی با استان هستیم.

وی گفت: حدود چهار هزار نفر از افراد که بومی نشینان چالوسی هستند برای اینکه بتوانند به سهولت در جاده رفت و آمد کنند، قرار است مجوز بگیرند، اما مابقی افراد که غیربومی اند، بابت تردد مجوز دریافت نخواهند کرد.

معاون عمرانی استاندار البرز در پایان یادآور شد: افراد غیربومی که از دریافت مجوز بی‌بهره‌اند، اشخاصی هستند که برای تفریح، کار و رفت‌وآمد کوتاه‌مدت از جاده چالوس تردد می‌کنند.