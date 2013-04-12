صبا در مرحله دوم فوتبال جوانان کشور حریف پالایش و پخش اصفهان شد

سیدجواد خازنی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: بعد از اینکه تیم فوتبال جوانان صبای قم برای تلافی باخت در دیدار رفت مسابقات فوتبال جوانان باشگاه‌های کشور، در قم مقابل تیم ارزش ورامین به برتری رسید، خوشبختانه تیم ما از نظر روحی در وضعیت بسیار خوبی به سر می برد.

وی اضافه کرد: دیدارهای دور دوم مرحله مقدماتی رقابت های فوتبال قهرمانی رده سنی جوانان باشگاه های کشور هفته آینده پیگیری می شود و طی آن دیداری حساس بین صبای قم و پالایش و پخش اصفهان برگزار می شود تا یک تیم جواز صعود به مرحله نهایی را کسب کند.

مدیر تیم های پایه باشگاه صبای قم افزود: فوتبالیست های جوان و آینده دار صبای قم در مرحله قبل این رقابت ها در حالی که بازی رفت در شهر ورامین را با یک گل به تیم ارزش ورامین باخته بودند، در دیدار برگشت به دنبال تلافی آن شکست و کسب جواز صعود به مرحله بعدی رقابت های فوتبال جوانان کشور چهار گل به میهمان خود زدند و حالا آماده جدال با تیم پالایش و پخش اصفهان هستند.

وی با تمجید از عملکرد جوانان صبای قم در دیدار برگشت مرحله اول فوتبال جوانان کشور، افزود: دیدار رفت دو تیم در ورامین تنها یک گل در برداشت و آن گل سهم میزبان بود در حالی که تیم برتر میدان در آن رقابت صبای قم بود اما در دیدار برگشت چهار گل به حریف زدیم تا بدون حرف و حدیث با قدرت راهی مرحله بعد شویم.

خازنی ابراز داشت: در حالی که امسال بر اساس برنامه ریزی فدراسیون فوتبال کشورمان علاوه بر رقابت‌های لیگ‌های برتر فوتبال رده‌های سنی پایه، قهرمان استان‌ها در رده‌های سنی مختلف در قالب لیگ مناطق نیز با یکدیگر رقابت می کنند، صبا به عنوان قهرمان لیگ جوانان استان در این رقابت‌ها نماینده قم است.

وی یادآور شد: مسابقات لیگ‌های برتر فوتبال باشگاه‌های کشور هم اکنون در رده‌های سنی نوجوانان، جوانان و امید به انجام می‌رسد و از امسال قهرمان استان‌ها در همین رده‌های سنی به اضافه رده سنی نونهالان برای راه‌یابی به دسته بالاتر با یکدیگر مسابقه می دهند.

مدیر تیم های پایه باشگاه صبای قم افزود: مسابقات لیگ مناطق فوتبال رده‌های سنی پایه کشور با حضور قهرمان استان‌ها در حالی به انجام می رسد که تیم‌ها ابتدا به شکل حذفی و در قالب دیدارهای رفت و برگشت با یکدیگر به رقابت می‌پردازند تا تیم‌های قوی‌تر راهی مراحل بالاتر شوند.

وی اضافه کرد: بر این اساس بازی‌های مرحله نخست به شکل رفت و برگشت به انجام رسید تا تیم‌های راه یافته به مرحله دوم مشخص شوند و در نهایت دو تیم برتر به مسابقات لیگ برتر رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و امید فوتبال باشگاه‌های کشور راه یابند.

