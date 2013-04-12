استفاده از جوانان مهمترین اتفاق لیگ برتر در سال جاری بود

به گزارش خبرنگار مهر، لوکا بوناچیچ عصر جمعه در نشست خبری بعد از بازی دو تیم فجر شهید سپاسی شیراز و مس کرمان گفت: مدیریت در سال جاری از جانب مسئولین فدراسیون فوتبال بهتر از گذشته بود و خوشبختانه مشکلاتی راکه در لیگ های گذشته داشتیم در لیگ امسال شاهد نبودیم.

وی افزود:بازی سختی را در مقابل تیم فجر شهید سپاسی شیراز را پشت سر گذاشتیم که خوشبختانه توانستیم با یک امتیاز از زمین تیم شیراز خارج شویم.

سرمربی تیم فوتبال مس کرمان با بیان اینکه زمین چمن مصنوعی شیراز به هیچ عنوان مناسب برای مسابقات فوتبال نیست تاکید کرد: متاسفانه زمین چمن ورزشگاه یکی از مهمترین رقیبان ما در این بازی بود و اگر هم با همین یک امتیاز از زمین خارج شدیم جای خوشحالی و خوشبختی بود.

بوناچیچ یادآور شد: پس از زدن گل اول بازیکنان جوان تیم فجر فشار زیادی را به ما وارد کردند که همین مسئله باعث شد بیشتر دقایق بازی را در زمین خودمان حضور داشته باشیم.