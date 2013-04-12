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۲۳ فروردین ۱۳۹۲، ۱۹:۳۳

یاوری عنوان کرد:

نداشتن تجربه کافی باعث از دست رفتن سه امتیاز شد

نداشتن تجربه کافی باعث از دست رفتن سه امتیاز شد

شیراز خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز گفت: عدم تجربه کافی در بازیکنان تیم فجر باعث از دست رفتن سه امتیاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر محمود یاوری  عصر جمعه در نشست خبری  بعد از بازی دو تیم  فجر شهید سپاسی شیراز و مس کرمان افزود: این بازی روی دیگری از فوتبال را به ما نشان داد که هر تیمی بیشترین حمله را می کند نمی تواند سه امتیاز بازی را کسب کند.

وی افزود: تیم ما در طول 90 دقیقه بیشترین تعداد حمله و ایجاد خطر را بر روی دروازه تیم مس کرمان انجام داد اما متاسفانه نتوانستیم ضربات آخر را با دقت وارد دروازه حریف کنیم.

سرمربی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز یادآور شد: یک بی تجربگی خط میانی تیم از جمله عوامل مهمی بود که باعث از دست رفتن سه امتیاز این بازی شد چرا که تمامی امکانات برای کسب هر سه امتیاز در این بازی وجود داشت.

یاوری افزود: اعتقاد من این است که برد شایستگی می خواهد و یک بازیکن باید در زمان مسابقه ذهنیت و فکر بهتری را داشته باشد تا بتواند نتیجه مورد نظر را کسب کرد.

وی ادامه داد: نمی توانم از بازی تیم خود در مقابل تیم مس کرمان ناراضی باشم اما به طور یقین از کسب چنین نتیجه ای ناراضی ام.

 

کد مطلب 2031344

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