تخلفات تبلیغاتی زودهنگام در بررسی صلاحیت ها مد نظر خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نیلچی عصر جمعه در جمع خبرنگاران بیرجند مسئله انتخابات در خرداد ماه سال جاری را بسيار مهم و سرنوشت‌ ساز دانست و گفت: مردم ایران اسلامی با خلق حماسه سیاسی دشمنان را مایوس خواهند کرد.

وی از تشکیل هیئت های مرکزی نظارت بر انتخابات در 31 استان کشور خبر داد و بیان کرد: هیئت های نظارت در 421 شهرستان و به تبع در بخشها نیزشکل گرفته است.

مدیرکل امور انتخابات شورای نگهبان هیئت نظارت را تبلوری از حضور مردم و انتخابات مردمی که توسط مردم نظارت می شود دانست.

وی با بیان اینکه تا کنون در 80 درصد استانهای کشور آموزشهای لازم نسبت به قوانین جدید داده شده است، گفت: هیئت نظارت و اجرایی مستقل هستند و هیچ کدام نباید بر دیگری تاثیر داشته باشد.

نیلچی با بیان اینکه تكليف شوراي نگهبان را قانون تعيين كرده و شورا بر اساس قانون عمل مي ‌كند، تصریح کرد: قانون رکن اصلی در انتخابات است.

وی نامزدها، مجریان، ناظرین را از دیگر ارکان انتخابات برشمرد و بیان داشت: تعیین کننده ترین رکن در انتخابات مردم هستند که با حضور حداکثری خود پیام رهبری را لبیک گفته و خالق حماسه سیاسی بزرگ در کشور خواهند بود.

وی با اشاره به اینکه مشارکت، رقابت، امنیت و سلامت از موضوعاتی است که برای برگزاری یک انتخابات مطرح می شود، ادامه داد: سلامت انتخابات بر عهده ناظرین شورای نگهبان است که این سلامت را به خوبی پاس خواهیم داشت تا شاهد برگزاری بهترین انتخابات با حضور حداکثری مردم باشیم.

نیلچی با اشاره به اینکه شوراي نگهبان افراد واجد صلاحيت را در مهلت قانونی براي حضور در رقابت‌ها، معرفي خواهد كرد، بیان داشت: اين مردم هستند كه بايد با بررسي‌ دقيق، بهترين فرد را به عنوان اصلح انتخاب کنند.

وی ادامه داد: افرادی که کف صلاحیت را داشته باشند مورد تائید شورای نگهبان قرار می گیرند و انتخاب فرد اصلح از بین صالحین بر عهده مردم است.

مدیرکل امور انتخابات شورای نگهبان در پاسخ به سؤالي در مورد فعاليت‌هاي انتخاباتي زودهنگام و اعلام كانديداتوري برخي افراد، گفت: اگر اين موارد، مصداق تبليغات باشد، شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت‌ها آن را مد نظر قرار مي‌ دهد.

نیلچی اظهارکرد: اگر تخلفي صورت بگيرد، مسير قضايي هم تعقيب خواهد شد.

وی با بیان اینکه شورای نگهبان در بحث صلاحیت ها بعد از ثبت نام نامزدها ورود پیدا خواهد کرد، بیان کرد: در تعیین صلاحیت ها معيارهاي ما قانون و ملاك ما رفتار افراد است كه بايد منطبق بر قانون باشد.