ابوترابی فرد: بدنه جبهه پايداري از حاميان من هستند/ اشراف من به مسائل کشور از همه کاندیداها بیشتر است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سيد حسن ابوترابی فرد، در جمع دانش‌جویان اصفهان با بیان اینکه جمهوریت در حضور و مشارکت مردم در شکل گیری نهادهای سیاسی و اسلامیت در حضور فقیه عادل، مدبر و صالح در نوک هرم سیاسی نظام معنا می‌یابد، اظهار داشت در طول ۳۳سال عمر انقلاب به واسطه‌ی حضور مردم در صحنه و احساس مسئولیت آنها جمهوریت و اسلامیت نظام حراست شده است و نقش رهبری صالح در پاسداری از آن بی بدیل است.



وی ادامه داد: امام بزرگوار با الهام از آموزه‌های دین مبین اسلام و واکنش عمیق نسبت به فضای سیاسی امروز جهان و نقش مردم در مقبولیت مشروعیت و اقتدار نظام‌های سیاسی، جمهوری اسلامی را به عنوان شاکله‌ی نظام سیاسی ایران تعریف فرمودند.

نامزد دهمين انتخابات رياست جمهوري افزود: جمهوریت و اسلامیت را می‌توان از متن آموزه‌های دین بدست آورد و خدای متعال مسئولیت حکومت را بر عهده‌ی دین‌مداران قرار داده است که مبتنی بر آموزه‌های وحیانی باشد. بر این اساس است که رهبر معظم انقلاب تاکید کرده‌اند جمهوریت و اسلامیت یک واقعیت هستند.



ابوترابی در ادامه با تاکید بر داشتن بصیرت برای عبور از چالش‌ها گفت اگر این بصیرت نبود، انقلاب در چالش‌های فراروی خود و جریان فتنه با قدرت و عزت عبور نمی‌کرد.



وی با بیان اینکه باید گفتمان نظام و انقلاب اسلامی در تمامی عرصه‌ها و عملکرد دولت جاری و ساری باشد اظهار داشت: کمترین زاویه در این مسیر به چالش کشیدن حوزه‌های گوناگون و تضعیف ارکان نظام را به دنبال دارد. هرگونه چالشی ریشه در این زاویه‌ها دارد وگرنه ضرفیت‌های نظام و جایگاه رهبری اسلام را برای عبور از هر چالشی فراهم کرده است.



وی در ادامه به سؤالات دانشجویان در عرصه‌های مختلف پاسخ گفت.



نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤالی در مورد نکات مثبت دولت فعلی گفت: یکی از ویژگی‌های مثبت دولت فعلی شعارهای این دولت است که همان شعارهای انقلاب و نظام است.



وی ادامه داد: برای تحقق این شعارها و در مقام عمل سبک زندگی دولت‌مردان نیز باید بر این گفتمان مبتنی شود.



وی دیگر نکته‌ی مثبت این دولت را پرکاری و وقت‌گذاشتن برای پیش‌برد امور توصیف کرد و گفت: نباید تصمیمات به صورت مقطعی اتخاذ شود و باید نگاه بلند و مبتنی بر نگاه کارشناسی بر ان حاکم باشد و به خرد جمعی احترام گذاشته شود.



وی در پاسخ به پرسش دیگری در مورد رویکردها در برابر کانون‌های قدرت و ثروت گفت: راه عبور از تنگناها شایسته‌سالاری و اگر برای شناسایی نیروهای صالح، متعهد و کارآمد که دارای تجربه‌ی علمی و مدیریتی لازم هستند. تلاش کنیم، قطعا کانون‌های قدرت و ثروت فرو می‌ریزد.



وی در ادامه‌ی این سؤال در مورد عملکرد خانواده‌ی هاشمی نیز خاطر نشان کرد: عملکرد خانواده‌ی ایشان قابل دفاع نیست و باید اصلاح شود.



کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری تصمیم خود برای حضور در این عرصه را جدی اعلام کرد و گفت: این حضور برای فراهم آوردن صالح‌ترین فرد در عرصه‌ی مدیریت اجرایی کشور است، نباید حضور زمینه‌ی آسیب به این هدف را فراهم آورد.

یکی از دانشجویان از ابوترابی درمورد مذاکرات جبهه‌ی پایداری برای حمایت از وی پرسید، که وی در پاسخ گفت: از سوی جبهه‌ی پایداری مذاکره‌ای صورت نگرفته اما از سوی نیروهای فعال این جبهه حمایت‌هایی انجام شده و رایزنی‌هایی داشته‌اند.



نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤال دیگری در مورد چالش‌های فراروی انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به اینکه در سال ۸۸ بعد از اعلام نتایج انتخابات چالش ظهور یافت در این دوره اگر با چالشی روبرو باشد با پایان اعلام نظر شورای نگهبان صورت خواهد گرفت.



وی همچنین درباره‌ی توان خود برای حضور در عرصه‌ی انتخابات گفت: هیچ یک از کاندیداهای مطرح به اندازه‌ی من به مسائل کشور اشراف ندارند که این مسئله با تجربه‌ی ۴ دوره نائب رئیسی مجلس و حضور در هیئت عالی حل اختلاف قوای سه گانه و حضور در جلسات کمیسیون تلفیق برنامه و بودجه حاصل شده است.



ابوترابی فرد در پاسخ به سؤالی در مورد مباحث مطرح شده با کاندیدا شدن وی و خواب مرتبط با آیت الله بهجت گفت: اینها بداخلاقی‌های سیاسی است که ورود به این عرصه را با خواب تلفیق می‌کنند. نائب رئیس مجلس در خصوص سران فتنه نیز اظهار داشت، اینها کسانی هستند که خطاها و تنگناها را خلق کردند و به کشور آسیب زدند و باید در چهارچوب نگاه رهبری در این زمینه عمل کرد.



وی از تشکیل چهارده کارگروه در مسیر تدوین برنامه‌ها و فعالیت‌هایش خبر داد.



ابوترابی فرد در پایان در مورد بحث تحریم‌ها نیز اظهار داشت: بدون تردید می‌توانستیم به نوعی مدیریت کنیم، که یا با تحریم مواجه نشویم و یا اگر مواجه شدیم، اقتصاد ما به چالش کشیده نشود. لذا این امکان وجود داشت که ذخائر ارزی خودمان را به گونه ای سامان دهیم و در عرصه‌ی تولید به گونه‌ای حرکت کنیم که از تحریم‌های موجود کمترین آسیب را ببینیم.



وی همچنین به قطع هزینه‌های جاری از نفت و مقابله با بی انضباطی مالی تأکید کرد.



