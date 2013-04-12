توهین به بازیکنان نفت در آخرین تمرین/ قول مدیرعامل به نفتی ها

به گزارش خبرنگار مهر، سعید سلامات شامگاه جمعه پس از برتری تیمش در برابر راه آهن شهرری در آبادان در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: مدیرعامل باشگاه قول داد اگر در سه بازی آخر امتیاز کسب کنیم، 10 درصد کسر شده بابت سقوط نفت از قرارداد بازیکنان را می بخشد.

وی افزود: در تمرین اخیر صنعت نفت تعدادی از تماشاگران به بازیکنان توهین کردند و برخی از بازیکنان قصد ترک تمرین را داشتند ولی من اجازه این کار را به آنها ندادم.

سلامات عنوان کرد: انتظار دارم هواداران در بازی های آینده هم اجازه دهند ما آرامش لازم را داشته باشیم تا بتوانیم حداقل بازی های آینده را به شکلی آبرومند به پایان برسانیم.

سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در خصوص این بازی نیز عنوان کرد: بازی خوبی به نمایش گذاشتیم به خصوص در نیمه اول که گل برتری نفت نیز به ثمر رسید.

سلامات ادامه داد: با توجه به اینکه تیم صنعت نفت در این دیدار نسبت به بازیهای قبلی جوان تر شده بود بازیکنان مرتب در طول بازی عقب نشینی می کردند که من به سرعت آنها را به جلو و حمله بیشتر فرا می خواندم.

به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابت های هفته سی و دوم لیگ برتر، عصر جمعه دو تیم صنعت نفت آبادان و راه آهن شهرری به مصاف هم رفتند که در نهایت این تیم بازی را زردپوشان آبادانی با تک گل رضا خالقی فر در دقیقه 38 به سود خود خاتمه دادند.