رضایت بالای مسافران نوروزی گلستان/ میزبانی همایش ملی تفرجگاه ها

به گزارش خبرنگار مهر، قربان عباسی پیش از ظهر شنبه در جمع مسئولان میراث فرهنگی استان تاکيد کرد: به همين منظور و براي تقدير و ارج نهادن به خدمات و اقدامات ارزنده خانواده بزرگ ستاد دائمي تسهيلات سفرهاي این استان و سراسرکشور و زحمات ارزشمند، موثر و غير قابل جبران اين عزيزان در 29 فروردين مراسم جشني با حضور يکصد هزار نفر از سراسرکشور و همچنين مقامات و دستگاه‌هاي متولي در ستاد تسهيلات سفرهاي کشور در استاديوم آزادي با نداي لبيک يا خامنه اي برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به وجود مواهب طبیعی از جمله دریا و سواحل از رشد 35 درصد خدمات در این مناطق خبر داد و گفت: رضایتمندی مسافران از سفر به استان بالا بوده است.

عباسی عنوان کرد: کار ستاد تسهیلات سفرهای استان با اتمام تعطیلات نوروزی به پایان نرسیده و این ستاد در تمام طول سال فعال است.

میزبانی همایش ملی تفرجگاهها

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان عنوان کرد: اولین همایش ملی تفرجگاه ها، نظم و امنیت در استان گلستان برگزار می شود.

عباسی درادامه محورهای این همایش را برشمرد و افزود: رابطه تفرج گاه ها وامنیت خارج تفرج گاهی شهری، امنیت منتهی به رفاه و آرامش، تعریف وبومی سازی آن، طراحی، تعمیر و مدیریت گنجایش صحیح برای پیشگیری از ناامنی، توسعه پایدار اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی وامنیت تفرج گاه ها از جمله محورهای این همایش است.

وی ادامه داد: جایگاه نظم و امنیت تفرجگاه ها در اسناد بالادستی با رویکردآینده پژوهی، زمینه دینی، مذهبی و اوقات فراغت وامنیت اجتماعی تفرج وتفرجگاه ها، روش های نوین مدیریت تفرج گاه ها و سامانه های پشتیبان تصمیم برای آن، سطوح کنترل و ساز و کارهای امنیت تفرج گاه ها ومدیریت خصوصی درآن، همچنین موانع عدم تحقق همکاری فرابخشی در امنیت تفرج گاه ها و امنیت مردم محوراز دیگر محورهای این همایش است.

تهیه نقشه راه امنیت تفرجگاه ها

عباسی در ادامه تهیه نقشه راه امنیت تفرج گاه ها و نقش فن آوری اطلاعات(rs , gis) در آن، فرهنگ سازی تفرج، آسیب های متوجه تفرج گران و تفرج گاه ها و مدیریت آن، تبیین ویژگی ها، ماموریت ها ومدل تعاملی پلیس تفرج گاه و آثار آن برامنیت تفرج گاه، کارکردهای زیستی،روانشناختی، اجتماعی و اقتصادی تفرج گاه ها ونقش امنیت درآن، دیدگاه محلی، منطقه ای و ملی به تفرج و تفرجگاه ها ومدل های امن سازی محلی- منطقه ای، فرصت ها، تهدید ها، قوت ها وضعف های تفرج و تفرجگاه ها در سطوح محلی، منطقه ای وملی را از محورهای این همایش ملی عنوان کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان یادآور شد: از همه مولفان مقاله کامل و چکیده که مقاله آن ها پذیرفته شده است و سایر علاقمندان دعوت به عمل می آید، در این همایش شرکت کنند.

وی عنوان کرد: در این همایش به 6 مقاله شفاهی و 4 پوستر برتر جوایزی تقدیم خواهد شد و همچنین نمایشگاه عکس، صنایع دستی و رسوم محلی و تالیفات و تحقیقات تفرجی در کنار همایش برگزار می شود.

وی خاطر نشان کرد: این همایش ملی می تواند ضمن ایجاد زمینه های لازم برای گسترش و بسط امنیت در تفرجگاه های استان، گردشگران داخلی و خارجی را بیش از پیش به گلستان فراخواند.

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی گلستان نیز از کشف اشیاء عتیقه در علی آبادکتول خبر داد و گفت: این اشیای عتیقه برای انجام مراحل قانونی و کارشناسی به مرکز استان ارسال شد و متهمین نیز دستگیر و به مراجع قانونی فرستاده شدند.

علی اصغر عقیلی خاطر نشان کرد: این اشیاء عتیقه به دست آمده شامل: 20 عدد ظرف سفالی، چهار عدد ظرف مشکوک به خاک نقره، یک عدد دستبند فلزی، یک عدد سنگ بلوری، چهار عدد شیء سنگی و سه عدد سکه است.