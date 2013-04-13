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۲۴ فروردین ۱۳۹۲، ۱۳:۰۳

عباسی مطرح کرد:

رضایت بالای مسافران نوروزی گلستان/ میزبانی همایش ملی تفرجگاه ها

رضایت بالای مسافران نوروزی گلستان/ میزبانی همایش ملی تفرجگاه ها

گرگان – خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی گلستان با بيان اين که نوروز امسال در مقايسه با سال هاي گذشته کمترين ميزان شکايت از سوي مسافران و گردشگران را داشتيم، اظهار داشت: مسئولان در کمترين زمان به مشکلات رسيدگي مي کردند که اين مهم رضايت مسافران نوروزي را به دنبال داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، قربان عباسی پیش از ظهر شنبه در جمع مسئولان میراث فرهنگی استان تاکيد کرد: به همين منظور و براي تقدير و ارج نهادن به خدمات و اقدامات ارزنده خانواده بزرگ ستاد دائمي تسهيلات سفرهاي این استان و سراسرکشور و زحمات ارزشمند، موثر و غير قابل جبران اين عزيزان در 29 فروردين مراسم جشني با حضور يکصد هزار نفر از سراسرکشور و همچنين مقامات و دستگاه‌هاي متولي در ستاد تسهيلات سفرهاي کشور در استاديوم آزادي با نداي لبيک يا خامنه اي برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به وجود مواهب طبیعی از جمله دریا و سواحل از رشد 35 درصد خدمات در این مناطق خبر داد و گفت: رضایتمندی مسافران از سفر به استان بالا بوده است.
 
عباسی عنوان کرد: کار ستاد تسهیلات سفرهای استان با اتمام تعطیلات نوروزی به پایان نرسیده و این ستاد در تمام طول سال فعال است.
 
میزبانی همایش ملی تفرجگاهها
 
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان عنوان کرد: اولین همایش ملی تفرجگاه ها، نظم و امنیت در استان گلستان برگزار می شود.
 
عباسی درادامه محورهای این همایش را برشمرد و افزود: رابطه تفرج گاه ها وامنیت خارج تفرج گاهی شهری، امنیت منتهی به رفاه و آرامش، تعریف وبومی سازی آن، طراحی، تعمیر و مدیریت گنجایش صحیح برای پیشگیری از ناامنی، توسعه پایدار اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی وامنیت تفرج گاه ها از جمله محورهای این همایش است.
 
وی ادامه داد: جایگاه نظم و امنیت تفرجگاه ها در اسناد بالادستی با رویکردآینده پژوهی، زمینه دینی، مذهبی و اوقات فراغت وامنیت اجتماعی تفرج وتفرجگاه ها، روش های نوین مدیریت تفرج گاه ها و سامانه های پشتیبان تصمیم برای آن، سطوح کنترل و ساز و کارهای امنیت تفرج گاه ها ومدیریت خصوصی درآن، همچنین موانع عدم تحقق همکاری فرابخشی در امنیت تفرج گاه ها و امنیت مردم محوراز دیگر محورهای این همایش است.
 
تهیه نقشه راه امنیت تفرجگاه ها
 
عباسی در ادامه تهیه نقشه راه امنیت تفرج گاه ها و نقش فن آوری اطلاعات(rs , gis) در آن، فرهنگ سازی تفرج، آسیب های متوجه تفرج گران و تفرج گاه ها و مدیریت آن، تبیین ویژگی ها، ماموریت ها ومدل تعاملی پلیس تفرج گاه و آثار آن برامنیت تفرج گاه، کارکردهای زیستی،روانشناختی، اجتماعی و اقتصادی تفرج گاه ها ونقش امنیت درآن، دیدگاه محلی، منطقه ای و ملی به تفرج و تفرجگاه ها ومدل های امن سازی محلی- منطقه ای، فرصت ها، تهدید ها، قوت ها وضعف های تفرج و تفرجگاه ها در سطوح محلی، منطقه ای وملی را از محورهای این همایش ملی عنوان کرد.
 
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان یادآور شد: از همه مولفان مقاله کامل و چکیده که مقاله آن ها پذیرفته شده است و سایر علاقمندان دعوت به عمل می آید، در این همایش شرکت کنند.
 
وی عنوان کرد: در این همایش به 6 مقاله شفاهی و 4 پوستر برتر جوایزی تقدیم خواهد شد و همچنین نمایشگاه عکس، صنایع دستی و رسوم محلی و تالیفات و تحقیقات تفرجی در کنار همایش برگزار می شود.
 
وی خاطر نشان کرد: این همایش ملی می تواند ضمن ایجاد زمینه های لازم برای گسترش و بسط امنیت در تفرجگاه های استان، گردشگران داخلی و خارجی را بیش از پیش به گلستان فراخواند.
 
فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی گلستان نیز از کشف اشیاء عتیقه در علی آبادکتول خبر داد و گفت: این اشیای عتیقه برای انجام مراحل قانونی و کارشناسی به مرکز استان ارسال شد و متهمین نیز دستگیر و به مراجع قانونی فرستاده شدند.
 
علی اصغر عقیلی خاطر نشان کرد: این اشیاء عتیقه به دست آمده شامل: 20 عدد ظرف سفالی، چهار عدد ظرف مشکوک به خاک نقره، یک عدد دستبند فلزی، یک عدد سنگ بلوری، چهار عدد شیء سنگی و سه عدد سکه است.
کد مطلب 2031616

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