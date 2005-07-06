بحران تخليه مدارس استيجاري همچنان ادامه دارد//شايد برخي مدارس سه نوبته شوند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، بر اساس لايحه مذكور كه با هدف جلوگيري از تخريب مدارس استيجاري از سوي وزارت آموزش و پرورش تهيه و به دولت ارسال شده بود، در صورت تصويب نهايي آن توسط نمايندگان مجلس، اجراي احكام قلع و قمع واحدهاي آموزشي و پرورشي تابع وزارت آموزش و پرورش ممنوع خواهد شد.

البته بر اساس اين لايحه وزارت آموزش و پرورش موظف مي شود ظرف مدت سه سال از تاريخ قطعيت احكام قلع و قمع ساختمان هاي آموزش و پرورش كه به نفع اشخاص صادر مي شود، طبق مقررات مربوط به توافق با مالكان و خريد يا تملك عرصه اين بناها اقدام كند.

اما اين فرصت هنوز براي مالكان مدارس استيجاري فراهم است كه نسبت به اجراي احكام قضايي براي قلع و قمع ساختمان مدارسي كه ماليكت آنها را بر عهده دارند اقدام كنند ، زيرا با تصويب نهايي لايحه ممنوعيت اجراي احكام قلع و قمع مدارس استيجاري، احكامي كه پيش از اين زمان صادر شده باشند، موقوف الاجرا خواهند شد.

شايد تصويب اين لايحه در وهله اول بتواند تا حدودي رفع مشكلات كمبود مدارس را براي آموزش و پرورش به همراه داشته باشد، به طوري كه يكي از مسئولان سازمان آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران اذعان داشته در صورت تصويب نهايي لايحه مذكور، بالغ بر 20 هزار دانش آموز محصل در مدارس استيجاري اين سازمان از بابت مدرسه خيالشان راحت خواهد شد.

به گفته اين مسئول، حدود 45 حكم تخليه براي مدارس استيجاري سازمان آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران صادر شده است...

اما واقعيت اين است كه تعداد احكام صادره قلع و قمع مدارس استيجاري در مقابل احكام تخليه مدارس استيجاري بسيار ناچيز است و اين مساله نمي تواند همه مشكلات آموزش و پرورش را حل كند.

به گفته معاون هماهنگي سازمان آموزش و پرورش شهر تهران احكام قلع و قمع مدارس استيجاري هيچ ارتباطي با احكام تخليه مدارس استيجاري ندارد.

نادر پورقربان تعداد مدارس شهر تهران كه براي آنها حكم قلع و قمع صادر شده را كمتر از پنج مورد عنوان كرده و در عين حال از صدور حكم تخليه براي 130 مدرسه استيجاري خبر مي دهد كه اگر نتوان با مالك آنها به توافق رسيد، لاجرم بايد مدارس را تخليه و سرگرداني دانش آموزان را در سال تحصيلي 85-84 شاهد بود!!

از همين رو امكان دارد با توجه به تشديد بحران تخليه مدارس استيجاري به ويژه در كلان شهر تهران، برخي از مدارس به صورت سه نوبته تشكيل شود كه اين امر با توجه به تراكم زياد دانش آموزي ، مي تواند بر روند فراگيري تحصيل و همچنين تربيت بچه ها تاثير منفي و مخرب بگذارد.

زيرا گزارشات سازمان آموزش و پرورش شهر تهران نشان مي دهد كه حجم تراكم دانش آموزي در مدارس جنوب شهر تهران بين 30 تا 33 نفر است كه اين آمار با استانداردهاي آموزشي فاصله داشته و اگر بخواهيم اين روند را با تشكيل مدارس سه نوبته تكميل كنيم، قطعا وضعيت به مراتب وخيم تر و نابسمان تر از شرايط كنوني خواهد بود.

بودجه اي براي خريد مدارس استيجاري وجود ندارد

شايد بهتر بود نمايندگان مجلس در نگاهي گسترده و عميق تر موضوع تخليه مدارس استيجاري را مورد كنكاش دوباره قرار مي دادند و نسبت به عدم اجراي احكام تخليه مدارس به ويژه براي كلان شهر تهران اقدام عاجلي صورت مي دادند.

به طوري كه امسال هيچ رديف بودجه اي براي خريد مدارس استيجاري شهر تهران كه حكم تخليه و قلع و قمع براي آنها صادر شده وجود ندارد و مسئولان سازمان آموزش و پرورش شهر تهران به دنبال تهيه بودجه و اعتبارات ويژه اي هستند تا بتوانند در صورت اجراي احكام تخليه مدارس، نسبت به خريد آنها از مالك اقدام كنند.

گفته مي شود حدود يك ميليون متر مربع زمين در شهر تهران كه ساختمان مدارس بر روي آنها بنا شده كه آموزش و پرورش براي تملك آنها بالغ بر 266 ميلييارد تومان اعتبار نياز دارد. همچنين آمار سازمان آموزش و پرورش شهر تهران نشان مي دهد بالغ بر 418 مدرسه استيجاري در اين ابرشهر وجود دارد...

با توجه به اينكه مجلس يك مهلت يكساله براي تعيين تكليف مدارس استيجاري به دولت داده بود و اين مهلت مقرر نيز به پايان رسيده ، بهتر است نمايندگان با سعه صدر بيشتر و نگاه عميق تر موضوع تخليه مدارس استيجاري را دنبال كنند تا شايد همزمان با آغازسال تحصيلي 85-84 شاهد سرگرداني خيل كثيري از دانش آموزان نباشيم.



