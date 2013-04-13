ششمین المپياد ورزشي دانشگاه های پيام نور کشور در زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل شاهمرادی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این مسابقات از 24 مرداد ماه تا یکم شهریور ماه و در 11 رشته ورزشی شامل فوتسال، والیبال، بسکتبال، هندبال، شطرنج، بدمینتون، تنیس روی میز، شنا، دوومیدانی، کاراته و تکواندو از 31 استان کشور برگزار می شود.

وی اظهار داشت: نفرات شرکت کننده در این مسابقات، برگزیدگان مسابقات تک رشته ای هستند که در سال گذشته به میزبانی استان های مختلف برگزار شده است.

مدید تربیت بدنی دانشگاه پیام نور استان زنجان تاکید کرد: پیش بینی شده در این رقابت ها که بزرگ‌ترین رویداد ورزشی دانشگاه پیام نور و استان زنجان محسوب می شود، بیش از ‌هزار و 200 دانشجو رقابت داشته باشند.

شاهمردای گفت: استانداری، شورای اسلامی شهر، شهرداری، اداره ورزش و جوانان استان، هیئت های ورزشی استان ، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، دانشگاه زنجان با دانشگاه پیام نور استان زنجان در برگزاری هرچه بهتر المپیاد فرهنگی ورزشی دختران دانشجویان همکاری دارند.

وی در ادامه تاکید کرد: دبیرخانه برگزاری این المپیاد در محل ستاد دانشگاه پیام نور افتتاح و با تشکیل کمیته های ویژه در حال انجام مقدمات و هماهنگی های لازم جهت برگزاری المپیاد است.

مدیر تربیت بدنی دانشگاه پیام نور استان زنجان افزود: دانشگاه پیام نور استان زنجان در سال گذشته میزبان مسابقات شطرنج و کاراته دختران و بدمینتون برادران بود که در بین استان ها رکورددار بیشترین میزبانی را به نام خود زد و در رشته بدمینتون موفق به کسب مقام قهرمانی شد.

شاهمرادی تصریح کرد: ابلاغ میزبانی این المپیاد به دلیل تجربیات میزبانی برنامه های مختلف فرهنگی ورزشی دانشگاه پیام نور استان زنجان از قبیل میزبانی شایسته پانزدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم، هجدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم و جشنواره پژوهش های قرآنی، روز استان و غیره است.