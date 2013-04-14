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۲۵ فروردین ۱۳۹۲، ۱۱:۰۶

لشگری در گفتگو با مهر:

منصور برزگر باید جوابگوی مطالبات ما باشد/ این رسم مردانگی نیست!

منصور برزگر باید جوابگوی مطالبات ما باشد/ این رسم مردانگی نیست!

دارنده مدال برنز المپیک 2012 لندن با انتقاد شدید از مدیر فنی تیم کشتی داماش بابل و عدم پایبندی مدیرعامل این باشگاه به تعهدات مالی خود گفت: ماه‌ها است به خاطر احترام به پیشکسوت سکوت کردیم، اما دیگر از حقمان نمی‌گذریم.

احسان لشگری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: 5 ماه از رقابتهای لیگ برترکشتی می گذرد، اما تعهدات مالی شهرام قویدل مدیرعامل باشگاه داماش عملی نشده و کشتی گیران این تیم همچنان به دنبال مطالبات خود هستند. البته ما از همان ابتدا به خاطر اظهارات منصور برزگر به عنوان مدیر فنی تیم داماش سکوت کردیم و هم اکنون با مشاهده این بدقولی‌ها از برزگر می‌خواهیم جواب ما را بدهد.

وی تصریح کرد: من و تمامی کشتی گیران طلبکار این باشگاه به خوبی به یاد داریم که منصور برزگر بارها به ما وعده داد که خودش پول ما را از باشگاه می‌گیرد و بارها به ما تذکر داد تیم را به حاشیه نبریم، اما دیگر تحمل نداریم و با جدیت پیگیری مطلبات خود هستیم. ما از وی می‌خواهیم حالا نیز وارد گود شوند و جواب کشتی گیران طلبکار را بدهد.

آزادکار وزن 84 کیلوگرم تیم ملی ایران در المپیک لندن در پاسخ به این پرسش که آیا برخی حاشیه‌های مالی تیم کشتی این باشگاه باعث این مشکلات شده، تصریح کرد: این مساله صحت ندارد و در همان ابتدا بسیاری از مبلغ قراردادها کم شد. مبلغ قرارداد برخی از کشتی گیران داماش در همان ابتدای عقد قرارداد در حدود 10 تا 20 میلیون تومان کسر شد، ولی این دلیل نمی‌شود حساب همه ما را با هم قاطی کنند! متولیان این باشگاه با هر کسی که مشکل دارند با همان کشتی گیر برخورد کنند نه اینکه همه را به یک چشم ببینند.

لشگری در خاتمه با اشاره به دلسردی بسیاری از کشتی گیران ملی پوش از وضعیت کنونی گفت: وقتی که کشتی گیران ملی با هزار زحمت و تلاشی و با تمامی کاستی‌ها، قهرمان جام جهانی تهران می‌شوند و دل میلیون‌ها ایرانی را خوش می‌کنند، نباید با این رفتارها مواجه شوند. این رسم مردانگی نیست که با وعده و وعید ما را به میدان بیاورند و در نهایت بدون توجه به تعهدات مالی ما را مثل توپ فوتبال به این سو و آن سو شوت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به گذشت حدود 5 ماه از پایان رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد، کشتی گیران تیم داماش بابل همچنان به دنبال مطالبات خود هستند و همچنان منصور برزگر را به عنوان کسی که به آنان وعده پرداخت داده است، می شناسند.

کد مطلب 2031979

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