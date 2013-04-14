دوشه آمل امیدوار صعود مرحله دوم فوتسال بانوان کشور است

مریم قلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم شیرازی در بازیهای برگشت دو بازیکن ملی پوش به جمع نفرات خود افزوده بود و با ترکیبی کاملا متفاوت نسبت به بازی رفت برابر تیم دوشه قرار گرفته بود.

وی افزود: در روزی که می توانستیم پیروز میدان باشیم، متاسفانه برخی اشتباهات محرز بازیکنان تیم دوشه آمل و تغییرات گسترده در تیم سرم صدیق آباده در شکست تیم تاثیر زیادی داشت.

قلی زاده اضافه کرد: در هر صورت تیم آمل همچنان امید زیادی به صعود به مرحله دوم این مسابقات دارد و اکنون با شش امتیاز از چهار مسابقه در گروه خود دوم است.

وی بیان داشت: دیدار تیم های فوتسال دوشه هراز آمل و سرم صدیق آباده در هفته چهارم مسابقات لیگ دسته اول فوتسال بانوان باشگاه‌های کشور روز شنبه در سالن ورزشی پیامبر اعظم آمل برگزار شد وطی آن نماینده استان فارس با نتیجه پرگل 7بر 6 برابر میزبان مدعی خود صاحب برتری شد.

قلی زاده گفت: تیم دوشه هراز آمل در این رقابتها با تیم‌ های صدیق سرم‌ آباده، شهرداری اشکنان و آرسن میناسیان رشت همگروه است.

سرمربی تیم فوتسال دوشه هراز آمل، نسبت به صعود تیمش به مرحله دوم مسابقات فوتسال دسته یک بانوان باشگاه های کشور با وجود باخت در هفته چهارم همچنان ابراز امیدواری کرد.

قلی زاده گفت: شکست برابر تیم سرم صدیق آباده فارس در هفته چهارم مسابقات در آمل بر خلاف تصور کادر فنی و بازیکنان تیم دوشه آمل بود و واگذاری نتیجه 7 بر 6 به میهمان در خانه عادلانه نبود.

وی افزود: به تیمی در آمل نتیجه را واگذار کردیم که در بازی رفت در آباده شیراز برابر این تیم به پیروزی 6 بر یک دست یافته بودیم و با وجود آنالیز این تیم برای بازی برگشت، اتفاق های رخ داده در آمل برخلاف تصورها بود.

فصل جدید مسابقات لیگ دسته اول فوتسال بانوان باشگاه‌های کشور با حضور 16 تیم در چهار گروه به صورت رفت و برگشت برگزار می شود.