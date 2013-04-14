مذاکره با بانک مرکزی برای دریافت مجوز بانک/ راه اندازی نماد کوثر در بورس

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی رضایی در جمع خبرنگاران با اعلام اینکه طبق پیش بینی های صورت گرفته موسسه مالی و اعتباری کوثر باید در سال 94 جزو 5 بانک برتر کشور باشد، گفت: صندوق جوانان خیر در سال گذشته با اصرار بانک مرکزی در موسسه ادغام شد.

مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری کوثر با اشاره به این موضوع که هم اکنون موسسه از طریق 350 شعبه در کشور فعالیت دارد، افزود: در حدود 2 سال از فعالیت موسسه حدود 4 هزار میلیارد تومان نقدینگی جذب شده و بخش عمده منابع نیز در جامعه هدف هزینه می شود.

رضایی ادامه داد: سال گذشته به نوعی حماسه در مباحث پولی و بانکی کشور داشتیم و این روند را در سال جاری هم ادامه می دهیم. هم اکنون گسترش کمی موسسه به پایان رسیده و بحث بهبود خدمات دهی کیفی در سال 92 دنبال می شود. همچنین ارتقاء سطح آموزش و دانش پرسنل و برآورده سازی اهداف جامعه هدف نیز از اولویت های موسسه محسوب می شود.

وی با تاکید بر اینکه از طریق افزایش سرمایه ای که خواهیم داشت سرمایه اولیه ایجاد بانک تامین می شود و امسال گام های اساسی را برای تبدیل شدن به بانک برخواهیم داشت. مجوز افزایش سرمایه صادر شده و هماهنگی های اولیه نیز با بانک مرکزی در این رابطه صورت پذیرفت.

مدیرعامل کوثر با اشاره به هماهنگی با بورس برای فعال شدن نماد کوثر در بورس تا قبل از خردادماه سال جاری افزود: باید قبل از تبدیل شدن موسسه به بانک برخی موارد روشن شود. با ادغام صندوق جوانان خیر، 1000 میلیاردتومان مطالبات وجود دارد که بانک مرکزی باید تکلیف آن را مشخص کند.

به گفته رضایی، کوثر به دنبال انجام فعالیت های بین المللی نیز است اما در حال حاضر برای تبدیل شدن به بانک باید مصوبه شورای پول و اعتبار را نیز بگیرد. در دو سال از فعالیت موسسه حدود 4 هزارمیلیاردتومان جذب منابع صورت گرفته و حدود 2 هزارمیلیاردتومان نیز تسهیلات پرداخت شد. وی از برنامه ریزی برای جذب 10 هزارمیلیاردتومان منابع در سال جاری خبر داد و گفت: تمرکز فعلی موسسه برای دریافت مجوز از بانک مرکزی است و پس ازآن اتصال به شبکه شتاب بانکی انجام می شود.