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۱۵ تیر ۱۳۸۴، ۱۴:۱۷

هشدار رييس اداره آبرساني قم نسبت به تداوم رشد مصرف آب

شهروندان قمي در بهار امسال 18 ميليون متر مكعب آب مصرف كردند.

رييس اداره آبرساني شركت آب و فاضلاب استان قم به خبرنگار مهر در قم گفت: مردم قم در سه ماهه اول سال جاري بيش از 18 ميليون متر مكعب آب مصرف كرده‌اند كه اين مقدار مصرف نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 83/5 درصد افزايش داشته است.

هندس حميد توكلي‌بينا افزود: شاخص رشد مصرف آب در 3 ماهة اول سال 84 نسبت به مدت مشابه سال 83 بيش از دوبرابر شده است.

وي افزود: چنانچه اين شاخص مصرف، در فصل تابستان، به همين منوال باقي بماند و ميزان مصرف آب شهروندان كاهش نيابد، در امر استحصال و توليد آب در وضعيت نسبتاً نامطلوبي قرار مي گيريم.

کد مطلب 203201

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