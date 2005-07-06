هشدار رييس اداره آبرساني قم نسبت به تداوم رشد مصرف آب

رييس اداره آبرساني شركت آب و فاضلاب استان قم به خبرنگار مهر در قم گفت: مردم قم در سه ماهه اول سال جاري بيش از 18 ميليون متر مكعب آب مصرف كرده‌اند كه اين مقدار مصرف نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 83/5 درصد افزايش داشته است.

هندس حميد توكلي‌بينا افزود: شاخص رشد مصرف آب در 3 ماهة اول سال 84 نسبت به مدت مشابه سال 83 بيش از دوبرابر شده است.

وي افزود: چنانچه اين شاخص مصرف، در فصل تابستان، به همين منوال باقي بماند و ميزان مصرف آب شهروندان كاهش نيابد، در امر استحصال و توليد آب در وضعيت نسبتاً نامطلوبي قرار مي گيريم.