محمد سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای طرحی خبر داد که دولت را مکلف می کند 100 درصد سود حاصل از درآمد مخابرات را صرف توسعه کند.

رئیس کمیته فناوریهای نوین مجلس اینطور گفت: طرحی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت تا دولت مکلف شود 100 درصد درآمدی که از مخابرات دریافت می کند را صرف ICT در عرصه های مختلف کشور کند تا زمینه و بسترهای اجرایی شدن کاربردهای فناوری از جمله انتخابات الکترونیک، دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیکی و اقتصاد دیجیتالی فراهم شود.

وی با اشاره به جایگاه ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات اظهار داشت: این بخش لزوم سرمایه گذاری دولت را می طلبد. براین اساس دولت باید مبلغ قابل توجهی از درآمد خود را از مخابرات صرف توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات کند.

وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: نباید اینطور تصور شود که توسعه خاص وزارت ارتباطات است بلکه توسعه زیرساختهای ارتباطی مقوله ای است که کل اقتصاد کشور را شامل می شود و حتی بخش های اجتماعی و فرهنگی را نیز دربرمی گیرد.

این نماینده مجلس به بانکداری الکترونیکی، تحقق اقتصاد دیجیتالی، شبکه های ارتباطی گمرک و دولت الکترونیک اشاره کرد که برای توسعه آنها دولت باید بر فاوا سرمایه گذاری کند و افزود: حتی برای کاربردی کردن امور در زمینه های اجتماعی فرهنگی و قضایی نیز باید توسعه زیرساختهای ارتباطی مورد هدف دولت آینده قرار گیرد.

سلیمانی توسعه نقاط محروم و دورافتاده روستایی را از دیگر موضوعاتی عنوان کرد که پس از خصوصی سازی مخابرات راکد و متوقف شده است و چالش اساسی در بخش فاوا به شمار می رود.

وی گفت: در پروانه فعالیت اپراتورهای مخابراتی، تخصیص درآمد خدمات مخابرات اجباری –USO – دیده شده است به نحوی که اپراتورهای مخابراتی سالانه 500 میلیارد تومان از این بابت به دولت پرداخت می کنند اما آنچه که شواهد نشان می دهد دولت از این مبلغ، رقم اندکی را صرف توسعه نقاط محرومی می کند که باید این سیاستگذاری اصلاح شود.

وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: دولت باید 100 درصد درآمدش از خدمات مخابرات اجباری را صرف توسعه ارتباطات نقاط محروم و جاده ها کند و به صورت 100 درصد این درآمد را اختصاص دهد.