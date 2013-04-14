اختصاص 40 میلیارد برای احداث دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین/ احداث 5 دانشکده در آمل

علی اکبر متکان در گفتگو با خبرنگار مهر از اختصاص 40 میلیارد ريال اعتبار اولیه برای آغاز ساخت ساختمان دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین کشور در آمل خبر داد و اضافه کرد: حدود پنج هزار و800 متر زمین در یکی از بهترین نقاط شهرستان آمل برای ایجاد دانشگاه دولتی اختصاص داده شده و عملیات اجرایی آن بزودی آغاز خواهد شد.



وی تصریح کرد: برای دانشگاه جدید آمل ردیف مستقل اعتباری که بسیار حائز اهمیت بود، پیش بینی شده و برای امسال بیش از 10 میلیارد ريال اعتبار که 300 درصد نسبت به پارسال افزایش بودجه دارد، اختصاص داده شد.



معاون اداری، مالی و منابع نیروی انسانی وزیرعلوم، تحقیقات وفناوری یادآور شد: پیش از این تنها دانشکده دامپزشکی زیرنظر دانشگاه مازندران فعالیت خود را در سال 84 به صورت محدود در دو رشته مقطع کارشناسی در شهرستان آمل آغاز کرده بود و با وجود توانمندیهای بالای این شهرستان نیاز به ایجاد دانشگاه مستقل دولتی کاملا احساس می شد.



وی از تصویب و صدور مجوز نهایی از سوی این وزارتخانه برای راه اندازی نخستین دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین کشور در شهرستان آمل خبر داد.



متکان گفت: پنج دانشکده مستقل و تخصصی نانو تکنولوژی، بایوتکنولوژی، صنایع غذایی و تکمیلی، دامپزشکی و مهندسی فناوری نوین پیشنهاد و به صورت رسمی از مهرماه امسال از طریق کنکور سراسری دانشجو پذیرش خواهد کرد.



وی، تحصیل دانشجویان در دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین در آمل را در مقاطع کارشناسی ارشد وکتری اعلام کرد و افزود: هم اکنون تعدادی دانشجو به صورت محدود در دانشکده دامپزشکی این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.



معاون اداری، مالی و منابع نیروی انسانی وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری، ایجاد دانشگاه جامع دولتی در شهرستان را از خواست جدی علما و مسئولان و مردم شهرستان آمل و نتیجه پیگیری دو ساله آنان اعلام کرد و ادامه داد: نبود دانشگاه مستقل دولتی در شهرستان آمل که دارای ظرفیت های بالایی در بخش های مختلف کشاورزی، صنعتی و نیروهای بااستعداد وعلاقمند است، خالی بود و این مهم اکنون با مجوز وزارت علوم شکل رسمی و قانونی به خود گرفت.



متکان گفت: این دانشگاه به طور عمومی و تخصصی بر اساس توانمندیها و برطرف کردن نیازهای آموزشی خاص شهرستان آمل و مازندران فعالیت و دانشجو جذب خواهد کرد.



