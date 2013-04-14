کتاب «فرزندخواندگی در اسلام» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، چنین سابقه‌ای نشان از اهمیت و ضرورت این موضوع در جوامع مختلف بشری دارد که انگیزه‌های مختلفی ضرورت وجود چنین نهادی را توجیه می‌کند. فرزندخواندگی به عنوان یک نهاد در هر نظام حقوقی متأثر از مبانی آن نظام و دارای ویژگی‌های مخصوص به خود است، به ویژه در نظام حقوقی اسلام که دارای مبانی و منابع اختصاصی است. از این رو، بحث از نهاد فرزندخواندگی بر اساس مبانی و منابع نظام حقوقی اسلام با توجه به فقدان اثری با ویژگی‌های مذکور در این باره، مطلوبیت مضاعف می‌یابد.

کتاب حاضر که از موضوعات حوزه تمحّض زن و خانواده گروه فقه و حقوق پژوهشگاه است، به بررسی ماهیت و مبانی و منابع فرزندخواندگی و شرایط آن، حقوق و تکالیف فرزندخوانده و فرزندپذیر در اسلام و مقررات مربوط به فرزندخواندگی در حقوق ایران پرداخته و درصدد است با بهره‌گیری از روش تحلیل فقهی، فرزندخواندگی را به عنوان یک عقد اثبات نماید. ضمن اینکه در مواردی موضوع قانون‌گذار و دیدگاه مخالفان را به چالش می‌کشد.

موارد زیر اهداف این نوشتار را تشکیل می دهد:

1- نقد و بررسی قانون (حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست) و خلأهای آن.

2- تبیین مبانی قانونی، به منظور استحکام و جلوگیری از فروپاشی و آسیب پذیری قوانین.

3- مطالعه مبانی فقهی قوانین در نظام ما که نظامی مبتنی بر فقه امامیه است.

4- بررسی سؤال ها و ابهامات هدف دیگر در این مجموعه بوده است.

برخی از سؤالات اصلی و فرعی این کتاب عبارتند از:

- مسئولیت سرپرستی و نگهداری این کودکان به عهده چه شخص یا اشخاصی است؟

- موضع اسلام نسبت به عقد فرزندخواندگی چیست؟

- آیا راه دیگری غیر از عقد فرزندخواندگی برای حل مشکلات کودکان بی سزپرست در اسلام وجود دارد؟

- ماهیت حقوقی سرپرستی به نحو فرزند خواندگی عقد است یا ایقاع؟

- اگر ایقاع است چه نوع است؟

- اگر حکم است چه حکمی است؟...

چهار فصل کتاب عبارتند از:

- فصل اول: مفاهیم، پیشینه، مبانی، منابع، ماهیت و مسئولیت فرزندخواندگی

- فصل دوم: ماهیت حقوقی فرزندخواندگی

- فصل سوم: مسئولیت ناشی از فرزندخواندگی

- فصل چهارم: قانون حاکم بر فرزندخواندگی

«فرزندخواندگی در اسلام» تألیف حجت‌الاسلام والمسلمین «حسن عالمی طامه»در 616 صفحه، شمارگان 1000 نسخه و قیمت 19000 تومان به همت انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شده است.