رانندگان قمي 500 ميليون تومان، جريمه شدند

به گزارش خبرنگار مهر در قم معاونت راهور فرماندهي انتظامي استان قم اعلام كرد: در سه ماهة اول سال جاري در كل استان قم 108 هزار و 324 مورد تخلف توسط مأموران راهنمايي و رانندگي به ثبت رسيد؛ و متخلفان در مجموع 512 ميليون تومان جريمه شدند.

بر پايه اين گزارش در مدت مذكور 2 فقره تصادف منجر به فوت با 2 نفر متوفي، 88 فقره تصادف جرحي با 91 مجروح و 743 تصادف خساراتي به وقوع پيوست. لازم به ذكر است در اين مدت 5 هزار و 580 برگ معاينه فني صادر شد و نيز 643 خودرو و موتورسيلكت شماره گزاري گرديد و 777 راننده فاقد پروانه، به دادگاه معرفي شدند.